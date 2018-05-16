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Nijerya'dan "Kudüs" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Nijerya hükümeti, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması törenine katıldığı iddialarını reddetti

Nijerya hükümeti, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşımasına ilişkin yapılan açılış törenine katıldığı iddialarını yalanladı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Bashir Ahmad, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nijerya, ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılışına katılmadı." mesajını paylaştı.

Bazı uluslararası yayın organlarında büyükelçiliğin açılışına katılan ülkelerin listesinde Nijerya da yer alıyor.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısı 62'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs nijerya

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