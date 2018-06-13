Nijeryalı meclis üyesine 14 yıl hapis

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da “yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklu yargılanan meclis üyesi Joshua Dariye, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Meclis üyesi Dariye'ye yönelik yapılan soruşturmada, 1999 ve 2007 yıllarında Plateau eyaletinin valisi iken 3,3 milyon doları hukuka aykırı olarak zimmetine geçirdiği duyuruldu.

Yüksek Mahkeme yargıcı Adebukola Banjoko, Dariye hakkında toplam 23 “yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” suçunun bulunduğunu belirterek, 16'sında suçlu görüldüğünü ve 14 yıl hapis cezası verdiğini belirtti.

Aynı yargıç tarafından ülkenin Taraba eyaletinin meclis üyesi Jolly Nyame'ye para cezası olmadan hapis cezası verilmişti.

