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Nijeryalı Müslümanlardan Hristiyanlara ortak eylem çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

MURIC Başkanı Akintola: - "İster Hristiyan isterse Müslüman olsun Nijerya'da hiç kimsenin öldürülmesini kabul etmiyoruz" - "Ülkenin kuzeydoğusundaki Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle çok sayıda Müslüman hayatını kaybediyor"

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC), Müslüman ve Hristiyanların ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalara karşı birlik olması çağrısı yaptı.

MURIC Başkanı İshak Akintola yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki çatışmaların kaygı verici olduğunu belirterek, bunlara Müslüman ile Hristiyanların ortak tepki göstermesi gerektiği vurguladı.

Ülkedeki kanlı çatışmalara karşı barışçıl gösteri yapılması çağrısı yapan Akintola, "MURIC olarak ülkedeki kanlı çatışmalara karşı Hristiyan ve Müslümanların ortak tepki göstermesi, barışçıl gösteri düzenlemesi çağrısı yapıyoruz. İster Hristiyan isterse Müslüman olsun Nijerya'da hiç kimsenin öldürülmesini kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede sadece Hristiyanların saldırılara maruz kalmadığının altı çizen Akintola, "Ülkenin kuzeydoğusundaki Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle çok sayıda Müslüman hayatını kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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