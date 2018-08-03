HABER

Nijeryalı öğrenciler Türkiye bursları için ter döküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

YTB Afrika Koordinatörü Burhan Başoğlu: "3 gün boyunca düzenleyeceğimiz mülakatlara 94 öğrenci girecek ve yaklaşık 70 öğrenci Türkiye'de burslu eğitim alma fırsatı elde edecek" - "Bu öğrenciler ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin artmasına da katkı sağlıyorlar"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen üniversite mülakatlarında başarı gösterecek yaklaşık 70 aday, Türkiye'de üniversite okuma fırsatı elde edecek.

YTB Afrika Koordinatörü Burhan Başoğlu, mülakatların bugün itibarıyla başladığını ve toplam 3 gün süreceğini söyledi.

Başoğlu, "3 gün boyunca düzenleyeceğimiz mülakatlara 94 öğrenci girecek ve bunlardan yaklaşık 70 öğrenci Türkiye'de burslu eğitim alma fırsatı elde edecek." dedi.

Türkiye burslarının 2012 yılında başladığını vurgulayan Burhan Başoğlu, "Her sene internetten yaklaşık 100-150 bin başvuru alıyoruz ve bunların yaklaşık 5 bini burs kazanarak lisans ve lisansüstü seviyelerinde burs kazanıyor." diye konuştu.

Başoğlu, Nijerya'dan lisans burslarından farklı olarak birkaç ay evvel lisansüstü seviyesinde de 102 adayın mülakata girdiğini kaydetti.

- "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin artmasına da katkı sağlıyorlar"

Burslu öğrencilerin hem kendi ülkeleri hem de Türkiye için faydalı işler yaptıklarına dikkati çeken Burhan Başoğlu, "Türkiye'de okuyan öğrenciler Türkçe'yi iyi öğreniyor ve ülkelerine döndükten sonra faydalı işler yapıyorlar. Türk firmaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabiliyorlar. Bu öğrenciler ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin artmasına da katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mülakatlara Başoğlu'nun yanı sıra YTB uzmanlarından Abdulkadir Doğan da katıldı.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat ProgramıCumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı
Yaralı caretta caretta, tedaviye alındıYaralı caretta caretta, tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Y burslu öğrenci nijerya

En Çok Okunan Haberler

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.