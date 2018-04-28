HABER

Nijeryalı öğrenciler Türkiye'de eğitim için sınavına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

İÜYÖS Nijerya Koordinatörü Doç. Dr. Koyunoğlu: - "Bu sınav, Türkiye'de üniversiteye girmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler veya yurt dışında belli bir süre yaşamış Türk vatandaşlarının girebildiği bir sınavdır" - "Okumaya niyetli olan, eğitimin önemini kavramış olan kişiler bu sınava başvuruyor"

İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) bünyesinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde Nijeryalı öğrenciler için sınav düzenlendi.

İÜYÖS Nijerya Koordinatörü Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu, sınav ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Koyunoğlu, "Bu sınav, Türkiye'de üniversiteye girmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler veya yurt dışında belli bir süre yaşamış Türk vatandaşlarının girebildiği bir sınavdır. Sınav sonucuna göre üniversiteler öğrenci kontenjanları belirliyor ve öğrenci, puanına göre bir bölüme yerleşebiliyor. Bu sınav ile öğrenciler üniversiteye müracaat etme hakkı kazanıyor." dedi.

Kabul şartı olarak lise mezunu öğrencilerin sınava girebildiğini ifade eden Koyunoğlu, "Öğrencilerin lise diplomalarının Türkiye'de denkliğinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Diğer taraftan cüzi miktarda başvuru ücreti talep ediyoruz ancak bu miktarı veremeyen olursa biz de destek oluyoruz." diye konuştu.

Koyunoğlu, İÜYÖS sınavının birçok ülkede yapıldığını ve sınav kontenjanlarının ise ülkelere göre değiştiğini aktardı.

Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili Koyunoğlu, "Okumaya niyetli olan, eğitimin önemini kavramış olan kişiler bu sınava başvuruyor. Nijerya gibi eğitim oranının düşük olduğu yerden Türkiye'de okumak için bu sınava giren öğrencilerde yüksek başarı görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Koyunoğlu, bu sınavların Türkiye'nin dünyadaki tanınırlığı ile ilgili önemli adım olduğunu belirterek, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bu sınavların tanıtılmasında ve duyurulmasında katkı sağlamaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki eğitim seviyesinden ve üniversitelerinden haberdar edilmelidir." diye konuştu.

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İÜYÖS nijerya sınav

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman bitecek? İstanbul'a büyük müjde! Sona yaklaşıldı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.