Nijeryalı öğrenciler Türkiye'de eğitim için sınavına girdi

İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) bünyesinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde Nijeryalı öğrenciler için sınav düzenlendi.

İÜYÖS Nijerya Koordinatörü Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu, sınav ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Koyunoğlu, "Bu sınav, Türkiye'de üniversiteye girmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler veya yurt dışında belli bir süre yaşamış Türk vatandaşlarının girebildiği bir sınavdır. Sınav sonucuna göre üniversiteler öğrenci kontenjanları belirliyor ve öğrenci, puanına göre bir bölüme yerleşebiliyor. Bu sınav ile öğrenciler üniversiteye müracaat etme hakkı kazanıyor." dedi.

Kabul şartı olarak lise mezunu öğrencilerin sınava girebildiğini ifade eden Koyunoğlu, "Öğrencilerin lise diplomalarının Türkiye'de denkliğinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Diğer taraftan cüzi miktarda başvuru ücreti talep ediyoruz ancak bu miktarı veremeyen olursa biz de destek oluyoruz." diye konuştu.

Koyunoğlu, İÜYÖS sınavının birçok ülkede yapıldığını ve sınav kontenjanlarının ise ülkelere göre değiştiğini aktardı.