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Nijeryalı yetimlerin bayramlıkları Türkiye'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Abuja'da 70 yetim çocuğa, Türkiye'den gönderilen bayramlıklar dağıtıldı - Öğrenci Alhassan Yawu: - "Bana bayram kıyafeti verilmeseydi bayramda giyecek kıyafetim yoktu"

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki yetimlere, Türkiye'deki hayırseverler tarafından bayramlık gönderildi.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, yardımlar ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'da 70 yetim çocuğa bayramlık dağıttıklarını bildirdi.

Akyol, "Ramazan ayında Nijeryalı yetim öğrencilere bayramlık dağıttık. Türkiye'den gönderilen yardımlar arasında kıyafet ve ayakkabılar bulunmakta." dedi.

Ramazan boyunca 200 aileye de kumanya dağıttıklarını ifade eden Akyol, "Bu yardımlar dışında ramazan ayında yaklaşık bin kişilik iftar düzenledik, 10 adet su kuyusu açtık." ifadelerini kullandı.
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- "Bayramda giyecek kıyafetim yoktu"

Başkent Abuja'ya yaklaşık 400 km uzaklıktaki Kano şehrinden gelen öğrenci Alhassan Yawu da bayramlık aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Yawu, "Bugün bu beyaz insanlar bize sadaka olarak bayram kıyafetleri verdi. Bana bayram kıyafeti verilmeseydi bayramda giyecek kıyafetim yoktu ama çok şükür şu an bayramlığım var. Bana bunu verdikleri için çok teşekkür ederim, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bayram kıyafeti Darul Erkam Vakfı nijerya

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