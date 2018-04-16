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Nijerya'nın ünlü Müslüman düşünürü El-ilory'nin 100. doğum yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 22:40 | Son Güncelleme

Nijerya'nın ünlü Müslüman düşünürü El-ilory'nin 100. doğum yılı

Afrika kıtasının en ünlü Müslüman düşünürlerden Şeyh Adam Abdullahi El-ilory'nin doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Nijerya'da program düzenlendi.

Lagos şehrinde bir hafta sürecek El-ilory'nin doğumunun yıl dönümü programlarının açılışında konuşan Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu ve Sokoto Kralı Muhammed Sa’ad Abubakar, El-ilory'nin Nijerya'daki Müslümanların insani kalkınması için katkıda bulunduğunu ifade etti.

El-ilory'nin öğrencilerinden Yusuf Jumah, bugün El-ilory'nin entelektüelliği, cesareti ve yaptığı diğer büyük şeyleri kutladıklarını söyledi.

Ünlü Müslüman düşünür adına bir üniversite kurulması gerektiğini belirten Jumah, "En büyük arzumuz, onun mirasını korumak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Daha fazla öğrenciye burs verme ve öğrencilerin araştırma ve çalışmak ortamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Nijerya'da ilk dini okulu kuran El-ilory, ülkede Kuran-ı Kerim tefsiri ve düşünceleriyle tanındı. Şeyh El-ilory'i 1992'de hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Şeyh Adam Abdullahi El-ilory

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