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Nijerya'ya bir yılda 20 bin Kamerunlu sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

Nijerya'ya bir yılda 20 bin Kamerunlu sığındı

Kamerun'un güneybatısında ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle son bir yılda Nijerya'ya 20 bin kişi sığındı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Nijerya Temsilcisi Jose Antonio-Canhandula, yaptığı açıklamada, son bir yılda 20 bin kişinin Kamerun'dan Nijerya'ya kaçtığını belirtti.

BM Temsilcisi Antonio-Canhandula, "Nijerya'da göreve başladığımda Kamerunlu mülteci sayısı 2 binden azdı. Ancak son bir yılda yaklaşık 20 bin Kamerunlu Nijerya'ya girdi. Yani en az 22 ya da 23 bin Kamerunlu buraya sığındı." dedi. Kamerun'da devam eden çatışmalara dikkati çeken Antonio-Canhandula, ülkedeki güvenlik sorunu ve siyasi krizin göçleri artırdığını vurguladı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun hükümetinin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce kişi etkilendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun mülteci nijerya

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