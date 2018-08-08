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Nikah dairelerinde "08.08.2018" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Evliliklerinin unutulmaz bir tarihte olmasını isteyen Kahramanmaraş'ta 115, Malatya'da ise 69 çift nikah masasında "evet" dedi

KAHRAMANMARAŞ/MALATYA (AA) - Kahramanmaraş ve Malatya'da, evlilik tarihlerinin "08.08.2018" olmasını isteyen 184 çift bugün nikah masasına oturdu.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 60, Dulkadiroğlu ilçesinde 28, Elbistan ilçesinde 17 ve Afşin ilçesinde 10 çift, evlenmek için gün, ay ve yılın son rakamı "8" olan "08.08.2018" tarihini seçti.

Çiftler, yaşadıkları ilçelerin belediye nikah salonlarında ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.

Afşin Belediyesi evlendirme memuru Ahmet Gül, ilçelerinde nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 10 çiftin, 8 Ağustos 2018 tarihini seçtiğini dile getirerek, evlenenlere mutluluklar diledi.

- Malatya

Malatya'da da evlilik tarihlerinin farklı olmasını isteyen 69 çift, bugün birbirileriyle mutlu bir yaşam için "evet" dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ömür boyu sürecek birlikteliğe özel bir günde başlamak isteyen 69 çift, Nikah Sarayı'nın yolunu tuttu.

Evlendirme memurluğu tarafından normal günde ortalama 20-25 nikah kıyılırken, bugün 69 çift en mutlu günlerini unutulmaz bir tarihte yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, özellikle evlilik yıl dönümlerinde bu tarihin çiftler arasında daha hatırlanır olması nedeniyle yoğunluğun arttığını belirtti.

Nikahın çiftlerin hayatlarındaki en mutlu anlardan biri olduğuna değinen Polat, şunları kaydetti:

"Bu özel günde 69 çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz. 08.08.2018 tarihi itibarıyla yaşamış olduğumuz yoğunluktan dolayı, Nikah Sarayımızda bulunan 4 salonumuzda 3 nikah memuruyla çiftlerimize hizmet verilmektedir. Normal günlerde 20-25 nikah akdi gerçekleştirirken, bu özel günde 69 çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu özel günde hayatlarını birleştiren bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
08.08.2018 afşin evlilik Kahramanmaraş

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