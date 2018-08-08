Şişli Evlendirme Dairesi'nde Ayşe Nur Esen (23) ile Samet Doğan (23) çifti de özel tarihte nikah kıymak için başvuranlardan.

Attıkları imzalarla dünyaevine giren Şeyde Makilioğlu-Anıl Aktan çifti de 2 ay önce randevu aldıklarını, unutulması zor bir tarihte evlendikleri için de mutlu olduklarını ifade ettiler.

Aylar öncesinde ''08.08.2018'' tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin, nikah günü olarak 8 Ağustos 2018'i tercih etmesi, evlendirme dairelerinde yoğunluğa yol açtı.

Esen, "08.08.2018 tarihi bize çok uyumlu geldi. İleride çocuklarımıza anlatmak ve anı olması için bugünü seçtik. Bir de memleketimizin Çankırı olması sebebiyle 18 plaka olması da bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyordu. Bu tarihlerin unutulması mümkün değil. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Taksici Samet Doğan da nikah gününü özel tarihe denk getirebilmek için aylar öncesinden başvuru yaptıklarını kaydederek, "Bundan sonra artık evlilik yıl dönümünü unutmayacağız. Bizim için ve doğacak çocuklarımız için özel ve anlamlı bir tarih olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Doğan çiftinin nikahını kıyan Arife Ateşdemir, evlilik cüzdanını Ayşe Nur Esen'e teslim etti.

Ateşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu özel tarih için yoğun başvuru aldıklarını belirterek, "Başvuru yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 15 dakikada bir nikah kıydık. Taleplerden ötürü bu özel gün için 16 müracaat uygun görüldü. Çiftlere mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Fatma Büşra Çelik ile hayatını birleştiren Mehmet Semih Er de bu tarihte nikah kıymak için 6 ay beklediklerini söyledi.