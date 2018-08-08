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Nikah dairelerinde "08.08.2018" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 8 Ağustos 2018'i tercih etmesi, evlendirme dairelerinde yoğunluğa neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin, nikah günü olarak 8 Ağustos 2018'i tercih etmesi, evlendirme dairelerinde yoğunluğa yol açtı.

Aylar öncesinde ''08.08.2018'' tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

Çekmeköy Belediyesi Nikah Salonu'nda da bu tarihte hayatını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. 35 çiftin randevu aldığı belirtilirken, evlilik işlemleri 10'ar dakika arayla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da nikah salonunun bininci çifti olan Rabia Ali Alosman-Ali Memik çiftinin nikahını kıydı.

Attıkları imzalarla dünyaevine giren Şeyde Makilioğlu-Anıl Aktan çifti de 2 ay önce randevu aldıklarını, unutulması zor bir tarihte evlendikleri için de mutlu olduklarını ifade ettiler.

Şişli Evlendirme Dairesi'nde Ayşe Nur Esen (23) ile Samet Doğan (23) çifti de özel tarihte nikah kıymak için başvuranlardan.

Esen, "08.08.2018 tarihi bize çok uyumlu geldi. İleride çocuklarımıza anlatmak ve anı olması için bugünü seçtik. Bir de memleketimizin Çankırı olması sebebiyle 18 plaka olması da bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyordu. Bu tarihlerin unutulması mümkün değil. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Taksici Samet Doğan da nikah gününü özel tarihe denk getirebilmek için aylar öncesinden başvuru yaptıklarını kaydederek, "Bundan sonra artık evlilik yıl dönümünü unutmayacağız. Bizim için ve doğacak çocuklarımız için özel ve anlamlı bir tarih olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Doğan çiftinin nikahını kıyan Arife Ateşdemir, evlilik cüzdanını Ayşe Nur Esen'e teslim etti.

Ateşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu özel tarih için yoğun başvuru aldıklarını belirterek, "Başvuru yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 15 dakikada bir nikah kıydık. Taleplerden ötürü bu özel gün için 16 müracaat uygun görüldü. Çiftlere mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Fatma Büşra Çelik ile hayatını birleştiren Mehmet Semih Er de bu tarihte nikah kıymak için 6 ay beklediklerini söyledi.

Maltepe Belediyesi'nin Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi nikah salonlarında da yoğunluk oluştu.

Hafta içi günde ortalama 4 nikaha ev sahipliği yapan evlendirme dairelerinde bugün hayatlarını birleştiren çiftlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Çiftlerden Burhan Eryılmaz-Havva Özlem Çiçek, uğurlu sayılarının "8" olduğunu belirterek, bu tarihi özellikle tercih ettiklerini söyledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da "08.08.2018" tarihini nikahlarını kıymak için tercih eden çiftleri tebrik ederek, "Nikah dairemiz yoğun bir güne ev sahipliği yaptı. Çiftlerimizin ömür boyu mutlu olmasını diliyorum." dedi.

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