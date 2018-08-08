UŞAK/DENİZLİ (AA) - Uşak ve Denizli'de, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Nikahlarını özel bir tarihte kıydırmak isteyen 25 çift, Uşak Belediyesi Nikah Salonu'nu doldurdu.

Normal günlerde günde ortalama 10 nikah kıydıklarını belirten nikah memuru Ozan Altınkaya, 08.08.2018 tarihinin özel olduğunu düşünen çiftlerin bugün nikah kıydırdığını söyledi.

Kentte bugün bu yılın bininci nikahını kıydıklarını ifade eden Altınkaya, "Sevgililer Günü ve bu tarz özel tarihlerde nikah kıydırmak isteyenlerin sayısı artıyor." dedi.

Kentte bu yıl kıyılan bininci nikahta evlenen Ayşen ve Hasan Şahan çifti ise özellikle bugünü beklediklerini ve çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Öte yandan günde 2-3 nikahın kıyıldığı Banaz ilçesinde de bugün 12 çift nikah masasına oturdu.

- Denizli'de de yoğunluk vardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne müracaat eden 86 çift de evlilik tarihlerini özel kılmak için 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu.