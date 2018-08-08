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Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesi Belediyesi Evlendirme Dairesi, 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.08.2018’de nikah kıydırmak isteyen çiftlerle dolup taştı.

Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR, (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesi Belediyesi Evlendirme Dairesi, 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.08.2018’de nikah kıydırmak isteyen çiftlerle dolup taştı. İlçede aynı gün 12 nikah kıyıldı.
Şereflikoçhisar Belediyesi Nikah Dairesi’ne aylar öncesinden müracaat eden çiftler, bu mutlu günlerini utulmaz ve farklı kılmak istediklerini belirtti. Belediye yetkilileri, çoğu zaman günlük hiç nikahın kılınmadığı yaz dönemlerinde dönem dönem de en fazla 5 nikah kıyıldığına dikkati çekerek bu özel güne çiftlerin yoğun ilgisinin olduğunu belirtti. İlk nikah bugün sabah 09.30’da başladı ve yarım saat aralıklarla devam edecek. İlçedeki son nikah saati ise 16.30 olarak belirlendi.
Saat 10.00’daki Gizem-Şerafettin Önal çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, “Çiftimize bu mutlu günlerinde mutluluklar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çiftimize de 4 çocuk yapmalarını öneriyorum” dedikten sonra evlenme cüzdanlarını Gizem Önal’a teslim etti.
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Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu

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