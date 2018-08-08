Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)

EVLİLİK tarihlerini 8 Ağustos 2018 tarihinde denk getirmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne müracaat eden 20 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 8 Ağustos 2018 tarihini fırsat bilerek nikah masasına oturdu. Şişli Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Arife Ateşdemir, yoğun bir gün geçirdiklerini belirterek "08.08.2018 tarihi nedeniyle gençlerin yoğun bir talebi söz konusu. Dolayısıyla bugünün önemi tarihin aklında kalması nedeniyle önemli sanırım. Bayağı yoğun bir talep oldu. Ama hafta içi olduğu için yaklaşık 20 tane nikahımız var.Öğlen yemek saatine dahi sıkıştırmaya çalıştık. 10 dakikada bir nikah yapıyoruz. Çiftlerimize mutluluklar dilerim" dedi.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR"

Nikah tarihini 08 Ağustos 2018 tarihine alanEmrah Aysun Doğan çifti ise "Bugünü seçmemizin nedeni 08.08'de nikah yapıyoruz 09.09'da ise düğün yapacağız. Çok yoğunluk var. Saat 1'de bizimki olacak bizden sonra bayağı yoğun olduğunu öğrendik. Nikah tarihini aldığımızda bu kadar yoğun değildi, bu gün çok yoğun" dedi.