Nikah şekeri yerine çam fidanı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her fırsatta veya kampanyalarda fidan dikilmesini özendirdiklerini ve teşvik ettiklerini bu amaç ile her yıl büyük meblağlar ödeyerek fidan aldıklarını ve halkında katılımı ile dikimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mart ayının fidanlıkların toprak ile buluşma zamanı olduğunu belirten Memduh Büyükkılıç, ‘Getir Kitabı Al Fidanı’ , ‘Öde Vergini Al Fidanı’ gibi kampanyalar yanında şimdide nikâh şekeri yerine fidan, çelenk yerine çam fidan kampanyası başlattıklarını kaydetti.
Fidan dikilmesinin gelecek kuşaklara yönelik bir çalışma olduğunu ve yeşil, güzel bir dünya’nın ilk adımının doğası ile uyumlu bir çevreden geçtiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belediye Nikâh ve evlendirme memurluğuna müracaat edildiği ve bedeli ödendiği takdirde isteyenlerin nikâh yerine kalıcı ve gelecek kuşaklara miras olarak bırakabilecekleri çam fidanı verilecektir. Yine isterler ise düğünlerde önemli gün ve haftalarda yapılan toplantı ve törenler içinde çelenk yerine çam fidanı alınmasını isteyebileceklerdir” dedi.
Gelecek nesillere temiz bir çevre
Başkan Büyükkılıç, gelecek nesillere temiz bir çevre ve mekân bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.
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