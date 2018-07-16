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Nikah şekeri yerine kuru yemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

SON yıllarda tüketicilerde artmaya başlayan 'sağlıklı olma' ve 'sağlıklı kalma' bilinci, düğün sektörüne de yansıdı.

Nikah şekeri yerine kuru yemiş

İZMİR, (DHA) - SON yıllarda tüketicilerde artmaya başlayan 'sağlıklı olma' ve 'sağlıklı kalma' bilinci, düğün sektörüne de yansıdı. Çeşitli sağlıklı nikah şekeri alternatifleri gelin ve damat adaylarına sunulmaya başlandı. Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, düğün törenlerinde konuklarına nikah şekeri yerine kese içinde ceviz dağıttı. Bu akımın daha da yaygınlaşması gerektiğini savunan Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, "Şeker içeren gıdalar yerine kurutulmuş meyvelerden ya da ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerden nikah şekerleri hazırlanabilir" dedi.
Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, nikah şekerlerinin yerini daha sağlıklı, çevre dostu hediyelerin almaya başladığına dikkat çekerek, un, rafine şeker, gluten içermeyen kurabiyeler, granola, rafine şeker içermeyen çikolatalar, rafine şeker içermeyen reçeller, kurutulmuş meyveler ve zeytinyağı gibi gıdaları örnek gösterdi. Bunların yanı sıra kurutulmuş meyvelerden, ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerden de nikah şekerleri hazırlanabildiğini belirten Fadıloğlu, "Filizlenmiş mercimek, buğday gibi alternatifler de sunulabilir. Kuru fasulye türleri, mercimek, nohut, tahıl ve çekirdek türleri filizlendirildiğinde nişasta oranları ve glisemik indeks değerleri azalmakta en önemlisi de vitamin, mineral, faydalı yağ asitleri, lif ve protein oranları yaklaşık 25- 30 katına çıkmaktadır. Öte yandan meyve- sebze tohumları ya da fideler de nikahta verilebilecek hediyeler arasında yer alabilir" diye konuştu.
Sağlıklı pasta ve kurabiyelerin nasıl hazırlandığını da anlatan Fadıloğlu, "Kurabiye, pasta, börek ve kreplerde un yerine badem unu, yulaf, keçiboynuzu unu, Hindistan cevizi unu, pirinç unu, nohut unu, fasulye unu kullanılabilir. Şeker yerine de Hindistan cevizi şekeri, kuru üzüm, kayısı, dut kurusu, keçiboynuzu özü, hurma, muz gibi meyveler kullanılarak sağlıklı alternatif yiyecekler hazırlanabilir. Ancak bu gıdaları tüketirken kalori değerlerinin yüksek olduğunu unutmamaya ve az miktarda tüketmeye dikkat etmek gerekir" dedi.

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Nikah şekeri yerine kuru yemişNikah şekeri yerine kuru yemişNikah şekeri yerine kuru yemiş

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