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Nikaha rafting botu ile geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Rafting milli takım antrenörü Aydın Aksoy ile Gamze Terzioğlu, Fırtına Deresi kıyısında gerçekleştirilen nikah törenine rafting botu ile geldi

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, rafting milli takım antrenörü Aydın Aksoy ile Gamze Terzioğlu, nikah törenlerine rafting botuyla geldi.

Aydın Aksoy ve Gamze Terzioğlu çifti, nikah töreni öncesi Fırtına Deresi mevkisinde fotoğraf çektirdi. Nikahlarının dere kenarındaki bir tesiste kıyılmasını isteyen çift, nikah öncesi rafting yaparak farklı bir heyecan yaşadı.

Rafting botu üzerinde Fırtına Deresi'nde kürek çeken çift, bir süre sonra kıyıya çıktı. Davetlilerin karşıladığı çiftin nikahını, ağaç kütüklerinin üzerinde Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) İkinci Başkanı ve Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı ile milli takım antrenörü Erdoğan Buçan yaptı.

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