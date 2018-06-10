Nikahları 450 metre yüksekte kıyıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 450 metre yükseklikteki cam terasta nikah töreni düzenlendi.

Çatak Kanyonu Cam Teras'ta, Gülay ve Ali Tosman çiftinin nikahlarını Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek kıydı.

Civelek, nikah mekanı olarak cam terası tercih etmelerinden dolayı gençlere ve ailelerine teşekkür ederek, mutluluklar diledi.

Nikahın kıyılmasının ardından çift ve misafirler cam terasın üzerinde çiftetelli oynadı.

Genç çift duygularını, "450 metre yüksekte mutluluktan uçuyoruz" diyerek dile getirdi.

Gelin Gülay Tosman çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle ailem nikahın cam terasta kıyılmasını çok istedi. Ben de ilçemizin turistik bir mekanında nikahımızın kıyılmasından dolayı çok mutlu oldum." diye konuştu.

Damat Ali Tosman ise "Bu mutlu günümüzü ilçemizin turistik bir mekanında yapmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

