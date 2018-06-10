Nikahları 450 metre yüksekte kıyıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 450 metre yükseklikteki cam terasta nikah töreni düzenlendi.
Çatak Kanyonu Cam Teras'ta, Gülay ve Ali Tosman çiftinin nikahlarını Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek kıydı.
Civelek, nikah mekanı olarak cam terası tercih etmelerinden dolayı gençlere ve ailelerine teşekkür ederek, mutluluklar diledi.
Nikahın kıyılmasının ardından çift ve misafirler cam terasın üzerinde çiftetelli oynadı.
Genç çift duygularını, "450 metre yüksekte mutluluktan uçuyoruz" diyerek dile getirdi.
Gelin Gülay Tosman çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle ailem nikahın cam terasta kıyılmasını çok istedi. Ben de ilçemizin turistik bir mekanında nikahımızın kıyılmasından dolayı çok mutlu oldum." diye konuştu.
Damat Ali Tosman ise "Bu mutlu günümüzü ilçemizin turistik bir mekanında yapmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'
Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum