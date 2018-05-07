Nikahları hastane odasında kıyıldı

Erzurum'da nikahına iki gün kala balkondan düşerek bacağını kıran gencin nikahı tedavi gördüğü hastane odasında kıyıldı.
Hayatlarını birleştirme kararı alan Neşet Akdemir ile Esra Aras çifti, Aziziye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne nikah işlemlerini yaptırarak nikah tarihini belirledi.
Ancak nikaha iki gün kala balkondan düşerek bacağını kıran damat Akdemir, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi altına alındı.
Damadın geçirdiği kaza sonucu nikaha gelemeyeceğini öğrenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hastaneye giderek çiftin nikah işlemlerini başlattı. Hastane odasında düzenlenen nikah törenine çiftin yakınları katıldı.
Şahitlerin huzurunda kıyılan nikahın ardından konuşan Orhan, şunları kaydetti:
"Çiftlerimiz evlilik işlemleri için belediyemize başvuru yaptılar ve nikah günü aldılar. Çiftimizin nikah töreni hafta sonuydu. Damat adayımızın üzücü bir kaza sonucu bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini arkadaşlarımız bize aktardılar. Biz de hastaneye gidelim hem çiftimizin nikahını kıyalım hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim diye düşündük. Çiftimizin nikahını hastanede kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Bizim için de çok özel ve güzel bir tecrübe oldu. Onlara bir ömür boyu hayırlı, huzurlu ve mutlu bir evlilik diliyorum."
Geçirdiği kaza nedeniyle nikah döneminde sıkıntı yaşadığını belirten damat Akdemir de "Hastanede yapılan süprizden dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim. Nikahımız hastane odasında kıyıldı ama inşallah bir ömür mutlu geçer ve güzel günler bizim olur." diye konuştu.
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