Nikaragua Devlet Başkanı Ortega muhaliflerle görüştü

Devlet Başkanı Ortega ayrıca, protestoların Nikaragua'nın ekonomik istikrarını tehlikeye attığı konusunda da uyarıda bulundu.

Üniversite öğrencileri, iş grupları ve sendikalar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı buluşmada bazı muhalif katılımcılar, Ortega'dan görevi bırakmasını istedi.

Ortega ise polisin protestoları bastırmadığını ancak kaosu önlediğini belirterek, polise, protestolar sırasında ateş etmeme talimatı verildiğinin de altını çizdi.

Katolik Kilise aracılığıyla, başkent Managua yakınlarında düzenlenen resmi görüşmeye Ortega, devlet başkanı yardımcısı olan eşi Rosario Murillo ile katıldı.

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Devlet Başkanı Daniel Ortega muhalif gruplarla bir araya geldi.

Programa katılan temsilcilerden Azalea Solis, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu görüşme, kurbanlar için adalet istemek ve Daniel Ortega'nın görevden ayrılmasını talep etmek için yapıldı. Zira Ortega'nın artık bu ülkeyi yönetecek kapasitesi yok." diye konuştu.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve iktidardaki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.

