HABER

Nikaragua'da emeklilik reformu iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Ortega'nın 16 Nisan'da kabul ettiği kararnameye karşı düzenlenen gösterilerde 26 kişi hayatını kaybetti

MANAGUA (AA) - Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiği protestolara neden olan sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini bildirdi.

Ortega, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da kararnameyle kabul ettiği değişikliklerin iptal edildiğini belirtti.

Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle 5 gündür devam eden gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkatResmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat
Onları gören telefona sarılıyor!Onları gören telefona sarılıyor!
CHP’nin masasındaki üç formül!CHP’nin masasındaki üç formül!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik reformu iptal Nikaragua protesto

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.