Nikaragua'da emeklilik reformu iptal edildi

MANAGUA (AA) - Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiği protestolara neden olan sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini bildirdi.
Ortega, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da kararnameyle kabul ettiği değişikliklerin iptal edildiğini belirtti.
Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle 5 gündür devam eden gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü duyurdu.
Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar
Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu
Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum