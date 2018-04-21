Nikaragua'da emeklilik sistemine karşı gösteriler

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi öldü.
BBC'nin haberine göre, çarşamba günü başkent Managua'da emeklilerin başlattığı gösterilere binlerce öğrenci ve işçi destek verdi.
Polisin 3 gündür süren gösterilere müdahalesi sırasında çıkan çatışmalarda 2'si gösterici biri polis memuru 10 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.
Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti, gösteriler sırasında kamu binalarının ateşe verildiğini, Politeknik Üniversitesinin kampüsünde öğrenciler tarafından barikat kurulduğunu açıkladı.
Göstericiler, şiddet olaylarından polisi ve hükümet destekçilerini sorumlu tutuyor.
Ülkede işçilerin ve çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran yasal düzenleme yapılmıştı.
Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı ve First Leydi Rosario Murillo, göstericileri "siyasi gündemlerini besleyecek kana susamış vampirlere" benzetirken, diyalog yolunun açık olduğunu söyledi.
Gösteriler, Daniel Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.
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