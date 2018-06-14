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Nikaragua'da genel grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:54 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı protestocular ülkeyi genel greve götürdü

MANAUA (AA) - Nikaragua'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda muhalifler genel greve gitti.

Devlet Başkanı Daniel Ortega ve hükümetine karşı düzenlenen protestolarda muhaliflerin çağrısıyla 23 saatlik genel grev yapıldı.

Bu arada Katolik Kilisesi, hükümet ile protestocular arasında ara bulucu olmak üzere girişimde bulunduğunu duyurdu.

Nikaragua Piskoposluk Konferansından yapılan açıklamada, ara buluculuk için Ortega'ya yapılan çağrıya olumlu yanıt alındığı, çıkmazın aşılması için hazırlanan önerilerin cuma günü hükümete sunulacağı bildirdi.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Anastasio Somoza Debayle'nin diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet karşıtı protestolar Katolik Kilisesi Nikaragua

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