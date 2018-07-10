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Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:20 | Son Güncelleme

İktidar yanlısı milisler, bir kilisede mahsur kalan hükümet karşıtı protestocuları kurtarmaya gelen katolik din adamlarına müdahalede bulundu

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da hükümet karşıtı göstericiler ile polis ve iktidar yanlısı milisler arasındaki gerginlik devam ediyor.

Başkent Managua'nın güneyindeki Diriamba beldesinde yaşanan çatışmalarda, San Sebastian Bazilikası'na sığınan bir grup göstericiye yardım için kiliseye gelen katolik din adamlarına maskeli milisler saldırdı.

Kilisede mahsur kalan protestocuları çıkarmak üzere gelen Managua Baş Piskopos Yardımcısı Kardinal Leopoldo Brenes öncülüğündeki din adamları, hükümet yanlılarının engellemesiyle karşılaştı.

Kardinal Brenes'in yaşanan arbedede kolunda kesikler oluştuğu bildirildi.

Din adamları, pazar günü yapılan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve hükümet yanlısı grupların tehditleri nedeniyle kiliseye sığınmak zorunda kalanları çıkardı.

İnsan hakları grupları pazar günü yaşanan gösterilerde 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Resmi makamlar ise 2 polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nikaragua İnsan Hakları Derneğince (ANPDH), ülkede hükümet karşıtı protestolarda 18 Nisan-25 Haziran arasındaki 285 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1500 kişinin yaralandığı, 156 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirilmişti.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

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