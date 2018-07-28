Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında yaralananları tedavi eden doktorların işine son verildi.
Kamu hastanesinde görev yapan 8 doktor bugün yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'nın liderliğindeki hükümet karşıtı protestocuları tedavi etmemeleri yönündeki talimatı ihlal ettikleri gerekçesiyle işten atıldıklarını belirtti.
Hükümet karşıtı protestolardaki eylemcilere yardım ettikleri iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırıldıklarını söyleyen Javier Pastora Membreno, "Biz doktoruz, terörist değiliz. Adalet ve demokrasi istiyoruz." dedi.
Leon kentinde Oscar Danilo Rosales Arguello Hastanesinin müdürü tarafından imzalanan ve doktorların işten çıkarıldığını belirten belgelerde herhangi bir sebep gösterilmediği kaydedildi.
Nikaragua İnsan Hakları Derneği iki gün önce yaptığı açıklamada, nisan ayında başlayan protestolarda şimdiye kadar 448 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da katolik kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
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