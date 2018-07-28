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Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:31 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya, kardeşinden, sokak olaylarında ölümlerden sorumlu tutulan paramiliter grupları durdurması çağrısı geldi

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın erkek kardeşi Humberto Ortega, ağabeyine, ülkede son üç aydır devam eden sokak olaylarında öldürülen 400'den fazla kişiden çoğunun faili olmakla suçlanan hükümet yanlısı paramiliter grupları durdurma çağrısı yaptı.

BBC'nin haberine göre, eski Savunma Bakanı olan Humberto Ortega, "CNN En Espanol"a verdiği röportajda, "Hükümet, bu silahlı kişilerin varlığını sona erdirmek için sorumlu hareket etmeli." dedi.

71 yaşındaki Humberto Ortega, paramiliterlerin "askeri ya da polis yetkilisi gibi" davrandığını belirterek, ağabeyi 72 yaşındaki Daniel Ortega'ya, bu durumun çözülmesi için orduyla hareket etmesi çağrısı yaptı.

Humberto Ortega, bu ay içinde yayımladığı açık mektupta, benzer bir talepte bulunarak, seçimlerin öne çekilmesini istemişti.

Devlet Başkanı Ortega, Fox News'de bu hafta içinde yayınlanan röportajında, hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan paramiliter grupları yönettiğine ilişkin iddiaları reddederek, bu grupların, siyasi muhalifleri ve dış güçler tarafından desteklendiğini savunmuştu.

Kamu hastanesinde görev yapan 8 doktor bugün yaptıkları açıklamada, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın liderliğindeki hükümet karşıtı protestocuları tedavi etmemeleri yönündeki talimatı ihlal ettikleri gerekçesiyle işten atıldıklarını belirtmişti.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği iki gün önce yaptığı açıklamada, nisan ayında başlayan protestolarda şimdiye kadar 448 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

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