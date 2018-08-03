Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

WASHINGTON (AA) - Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında 317 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

OAS'nın insan hakları birimi tarafından hazırlanan raporda, ülkede nisanda başlayan protestolarda 23'ü çocuk ve 21'i polis memuru 317 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

OAS temmuz ayında Nikaragua'daki şiddet olaylarını kınayan bir karar almıştı. Nikaragua'da erken seçim çağrısında bulunulan kararda, "OAS, Nikaragua'da yaşanan şiddet olaylarını kınıyor ve tüm tarafları, milli diyaloğa aktif olarak ve iyi niyetle katılmaya çağırıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, kararı "yasa dışı, gayrimeşru ve haksız" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Nikaragua İnsan Hakları Derneğinin raporunda, 18 Nisan-25 Haziran arasındaki hükümet karşıtı protestolarda 448 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.