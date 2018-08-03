HABER

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Amerikan Devletleri Örgütü, nisanda başlayan protestolarda 317 kişinin öldüğünü duyurdu

WASHINGTON (AA) - Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında 317 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

OAS'nın insan hakları birimi tarafından hazırlanan raporda, ülkede nisanda başlayan protestolarda 23'ü çocuk ve 21'i polis memuru 317 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

OAS temmuz ayında Nikaragua'daki şiddet olaylarını kınayan bir karar almıştı. Nikaragua'da erken seçim çağrısında bulunulan kararda, "OAS, Nikaragua'da yaşanan şiddet olaylarını kınıyor ve tüm tarafları, milli diyaloğa aktif olarak ve iyi niyetle katılmaya çağırıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, kararı "yasa dışı, gayrimeşru ve haksız" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Nikaragua İnsan Hakları Derneğinin raporunda, 18 Nisan-25 Haziran arasındaki hükümet karşıtı protestolarda 448 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
Hakkari'de teröristlere darbe!Hakkari'de teröristlere darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Devletleri Örgütü Nikaragua protesto

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.