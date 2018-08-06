Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH), ölüm tehditleri nedeniyle ülkedeki ofislerini geçici olarak kapattığını duyurdu.
BBC'de yer alan habere göre, nisan ayından bu yana ülkedeki hükümet karşıtı protestolar sırasında 448 kişinin hayatını kaybettiği ülkede faaliyet gösteren ANPDH, Managua kentindeki ofislerini kapattığını açıkladı.
Açıklamada, dernek çalışanlarının telefonla ölüm tehditleri aldığı belirtilerek çalışanların korunması için kapatma kararı verildiği kaydedildi.
ANPDH, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, nisan ayında başlayan gösterilerde 448 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
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