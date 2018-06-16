HABER

Nikaragua'da molotofkokteylli saldırı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

Molotofkokteyllerinin atıldığı 3 katlı apartmanda çıkan yangında, 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, bir apartmana atılan molotofkokteylleri nedeniyle çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye şefi Ramon Landero, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde maskeli bir grubun molotofkokteylleriyle saldırdığı 3 katlı apartmanda yaşayan 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Landero, saldırganların yangına müdahale eden itfaiyecileri de engellemeye çalıştığını belirtti.

Molotofkokteylli saldırının, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda protestocularla çatışan iktidar yanlısı milisler tarafından yapıldığından şüpheleniliyor.

Yangından kurtulan bir apartman sakinin verdiği ifadede, silahlı milislerin daha önce apartmanı keskin nişancı mevzisi olarak kullanmak istediklerini söyledi.

Öte yandan, protestocu gruplarla hükümet temsilcileri arasında 2 aydır süren krizi sonlandırmak üzere yapılan müzakereler de devam ediyor.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söylediBaşbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi
Mersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurduMersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daniel Ortega hükümet karşıtı protestolar Nikaragua Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN)

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.