Nikaragua'da şiddet olayları

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden aktivistler, başkent Managua’da bir üniversitede polisin göstericilere ateş açması sonucu biri bebek 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Hayatını kaybeden bebeğin annesi Kenia Navarrete, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakıcısına götürürken polisin açtığı ateş sonucu oğlunun öldüğünü ifade etti.
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Uluslararası örgütler, yaklaşık 200 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
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