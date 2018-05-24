Nikaragua'da uzlaşı görüşmeleri çıkmaza girdi

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da nisan ayında sosyal güvenlik sisteminde değişiklik talebiyle düzenlenen gösterilerin ardından muhalefet, yerel dernekler ve Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimi arasında yürütülen uzlaşı görüşmelerinin çıkmaza girdiği bildirildi.

Görüşmelere arabuluculuk yapan Katolik Kilisesinden Kardinal Leopoldo Brenes, ilerleme kaydedilemediği için sürecin süresiz olarak askıya alındığını söyledi.

Hükümet temsilcilerinin piskoposların sunduğu 40 maddelik gündemi tartışmayı reddettiği, muhalefetin önerileri arasında demokratik seçimler için yol haritası ve seçim yasasında reform yapılmasının bulunduğu belirtildi.

Hükümet heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Dennis Moncada, piskoposların sunduğu gündemin, anayasa ve hukuk dışı hükümet değişikliğini önerdiğini ifade etti.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emekliler gösteriler başlatmış, Ortega iktidarında ülkede en fazla can kaybı yaşanmıştı.

