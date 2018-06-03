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Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Protestocular ile iktidar yanlısı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda biri ABD vatandaşı üç kişi yaşamını yitirdi

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da protestocular ve iktidar yanlısı silahlı gruplar arasında devam eden şiddetli çatışmalarda farklı yerlerde biri ABD vatandaşı üç kişi hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı Sixto Henry Vera'nın yanmış haldeki iki aracın arasında ölü halde bulunduğu ve yapılan incelemede Vera'nın kafasından kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vera'nın başkent Managua'da işlettiği barın sokağında iktidar yanlısı bir grubun saldırısına uğrayan bir arkadaşına yardım etmek için dışarı çıktığı, grubun Vera'yı darbettikten sonra kafasına kurşun sıkarak infaz ettiği iddia ediliyor.

Bu arada Kızılhaç örgütü aynı gün başkentin güneyindeki Mayasa şehrindeki çatışmalarda da iki sivilin vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 110'dan fazla vatandaş yaşamını yitirmişti.

Muhalefet, iktidar yanlısı silahlı grupların sokakalarda protestoculara ateş açtığını, geceleri şehirde dolaşarak soygunlar yaptığını ve çevreyi taciz ettiğini iddia ediyor.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.

Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Nikaragua'da Anastasio Somoza Debayle diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti.

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3 ölü hükümet karşıtı protestolar Nikaragua

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