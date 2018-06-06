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Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

Protestocular ile polis arasındaki çatışmalarda 5 kişi yaşamını yitirdi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da devam eden protestolarda yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, dün gece göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında ölümlerin artmasıyla hükümet, eylemcilere, uzlaşı sağlanması için masada görüşme çağrısında bulundu.

Ülkede nisan ayından bu yana devam eden gösterilerde yaşanan olaylarda şimdiye kadar yaklaşık 120 kişi öldü.

Muhalefet, iktidar yanlısı silahlı grupların sokaklarda protestoculara ateş açtığını, geceleri şehirde dolaşarak soygun yaptığını ve çevredekileri taciz ettiğini iddia ediyor.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.

Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Nikaragua'da Anastasio Somoza Debayle diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
protestolar Nicaragua

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