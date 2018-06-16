Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da hükümet ve muhalif gruplar arasında, nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarını sona erdirme konusunda anlaşma sağlandı.
BBC'nin haberine göre, yaklaşık 170 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının ardından Nikaragua hükümeti ve muhalif gruplar arasında, Katolik Kilisesi ara buluculuğunda başkent Managua'da yapılan görüşmede anlaşmaya varıldı.
Hükümet yetkilileri, muhalif sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve Katolik Kilisesi piskoposları görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, tüm taraflara şiddet olaylarını ve tehditleri derhal durdurması çağrısında bulundu.
Konuya ilişkin bir komisyon kurulacağını belirten taraflar, bu komisyonun, "tüm ölümleri ve şiddet eylemlerini" araştıracağını ve sorumluları tespit edeceğini vurguladı.
Devlet Başkanı Daniel Ortega ve hükümetine karşı düzenlenen protestolarda, 14 Haziran'da, muhaliflerin çağrısıyla 23 saatlik genel grev yapılmıştı.
Nikaragua Piskoposluk Konferansından yapılan açıklamada, ara buluculuk için Ortega'ya yapılan çağrıya olumlu yanıt alındığı, çıkmazın aşılması için hazırlanan önerilerin cuma günü hükümete sunulacağı bildirilmişti.
Nikaragua İnsan Hakları Merkezinden, 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
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