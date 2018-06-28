Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında 285 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberde, Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nin (ANPDH) raporunda 18 Nisan-25 Haziran arasında hükümet karşıtı protestolarda 285 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az bin 500 kişinin yaralandığı, 156 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Uluslararası örgütler, yaklaşık 200 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
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