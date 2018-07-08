Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkesinde nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoların yarattığı siyasi krizi çözmek üzere erken seçime gidilmeyeceğini açıkladı.
Ortega, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını talep eden protestocuların, 2021'de yapılacak seçimleri beklemesi gerektiğini belirterek, "Bakalım, halkımız seçim vakit geldiğinde, oyunu, son haftalarda ortalığı yakıp yıkan bu darbe teşvikçilerine verecek mi?" ifadelerini kullandı.
Bir ay aradan sonra ilk defa halka hitap eden Ortega, "Ülkenin anayasası, bir grup darbe teşvikçisi öyle istiyor diye bir gecede değiştirilemez. Hükümetin istifasını isteyenler ülkeyi kendileri yönetmek istiyorsa, mevcut hükümetin görev süresine saygı göstermek zorunda." diye konuştu.
Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nin (ANPDH) raporuna göre, 18 Nisan-25 Haziran arasındaki hükümet karşıtı protestolarda 285 kişi yaşamını yitirdi, en az 1500 kişi yaralandı. 156 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum