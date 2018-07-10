Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da pazar günü yapılan hükümet karşıtı protestolarda 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre Nikaragua İnsan Hakları Merkezi (Cenidh), Diriamba beldesi, Jinotepe ve Matagalpa kentlerinde iki gün önce düzenlenen gösterilerde 31 protestocu, 4 polis memuru ve 3 hükümet yanlısının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH), 18 Nisan-25 Haziran arasında hükümet karşıtı protestolarda 285 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az bin 500 kişinin yaralandığını, 156 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

