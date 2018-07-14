Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında kiliseye sığınanlardan 3'ü öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Başkent Managua'da polislerin üniversiteden zorla çıkardığı öğrenciler iktidar yanlısı milislerin ateş açması nedeniyle bir kiliseye sığındı.
Kilise yetkilileri, öğrencilerin yanında kiliseye sığınanlar arasında gazeteci, din adamları ve sivillerin de olduğunu söyledi.
Kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.
Ülkede nisan ayı ortalarında başlayan ve halen devam eden protestolarda en az 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
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