HABER

Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

Hükümet yanlısı milislerin kiliseye sığınan protestocu öğrencilere saldırmaları sonucu en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında kiliseye sığınanlardan 3'ü öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Başkent Managua'da polislerin üniversiteden zorla çıkardığı öğrenciler iktidar yanlısı milislerin ateş açması nedeniyle bir kiliseye sığındı.

Kilise yetkilileri, öğrencilerin yanında kiliseye sığınanlar arasında gazeteci, din adamları ve sivillerin de olduğunu söyledi.

Kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede nisan ayı ortalarında başlayan ve halen devam eden protestolarda en az 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olurCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilise Nikaragua öğrenci protesto

En Çok Okunan Haberler

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.