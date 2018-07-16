HABER

Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

ANKARA (AA) – Nikaragua'nın güneydoğusunda geçen hafta 10 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların kurduğu barikatları temizlemek için operasyon düzenlendi.

BBC’nin haberine göre hükümet güçleri, insan hakları kuruluşlarının 6 sivil ve 4 emniyet mensubunun yaşamını yitirdiğini belirttiği Masaya kenti ile Niquinohomo, Catarina ve Monimbo bölgelerinde operasyon başlattı.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH) Başkanı Alvaro Leiva, emniyet güçlerini taşıyan 22 aracın bölgeye ulaştığını belirtti.

Leiva, “kentin etrafında farklı yerlerde konuşlanmış keskin nişancılar olduğunu” kaydederek, Masaya’daki halka evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Bu arada hükümet ile muhalifler arasında uzlaşı sağlanması için çalışan Ulusal Diyalog grubu üyeleri de saldırılara hedef oldu. Grup üyelerinden Esteli Piskoposu Abelardo Mata'nın aracı, paramilislerin ateş açması sonucu hasar gördü.

Ülkede nisan ayı ortalarında başlayan ve halen devam eden protestolarda en az 300 kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.​

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Denizli'de 15 Temmuz şehitleri anıldıDenizli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
İzmir'de bir iş hanı bodrumunda ceset bulunduİzmir'de bir iş hanı bodrumunda ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nikaragua Nikaragua İnsan Hakları Derneği

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi verildi

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi verildi

Adnan Oktar’ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar ortaya çıktı

Adnan Oktar’ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.