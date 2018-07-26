HABER

Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:32 | Son Güncelleme

Nisan ayında başlayan protestolarda 448 kişi öldü

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında 448 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nikaragua İnsan Hakları Derneğinin yayınladığı rapora göre, 18 Nisan-25 Haziran'daki hükümet karşıtı protestolarda 448 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da katolik kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklamasıMuharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
448 kişi öldü gösteri Nikaragua

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.