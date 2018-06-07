Nikaragua'daki toplumsal olaylar turizm merkezi Granada'ya sıçradı

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayından bu yana süren hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olayları, ülkenin önde gelen turizm merkezi Granada şehrine sıçradı.
Şehirde güvenlik güçleri ve iktidar yanlısı gruplar ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Nikaragua Gölü kıyısında kurulan tarihi İspanyol koloni yerleşimi olan kentte, protesto ve çatışmalar sırasında hükümet konağı ateşe verildi ve bazı dükkanlar yağmalandı.
Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, nisan ayından bu yana hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a ulaştığını bildirdi.
Hükümet, şiddet olaylarından göstericileri sorumlu tutarken, muhalefet ise iktidar yanlısı silahlı grupların sokaklarda protestoculara ateş açtığını, geceleri şehirde dolaşarak soygunlar yaptığını ve halkı taciz ettiğini iddia ediyor.
Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Nikaragua'da Anastasio Somoza Debayle'nin diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti.
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