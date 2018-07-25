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"Nikola Tesla Müzesi" Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

"Yıldırımların efendisi" olarak anılan dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'ya ait buluşlar ile özel eşyaların sergilendiği Sırbistan'daki Tesla Müzesi'ndeki eserler Türkiye'ye getirilecek - Devletlerarası hukuka dayalı özel gümrükleme sistemiyle 6-7 ayda Türkiye'ye taşınacak eserlerin Eylül 2019'dan itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulacak bin 200 metrekarelik alanlarda sergilenmesi planlanıyor - Türkiye'ye getirilecekler arasında dünyanın ilk kablosuz elektriğini yayan kule, dünyada ilk kez yere dik pozisyonda inen ve kalkan uçak modeli ile 700'den fazla patentli eser de bulunuyor - Projenin öncüsü iş adamı Yunus Emre Armağan: - "Değerli bilim adamı Tesla'yı Türkiye'deki bilim sevdalısı olan gençler ve çocuklarımıza daha yakından tanıtmak ve Tesla'nın icatlarını görerek inceleyebilme şansı vermek amacıyla bu projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz" - "Tesla Müzesi'nin Türk gençlerine ışık tutacağını ve ilham vereceğine inanıyoruz"

BURCU ÇALIK- "Yıldırımların efendisi" olarak tanınan dünyaca ünlü mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı Nikola Tesla'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Tesla Müzesi'nde sergilenen özel eşyaları ve icatları Türkiye'ye getirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan ünlü Tesla Müzesi ile Türkiye'den Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık şirketi arasında yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Bu kapsamda, Tesla Müzesi'nde sergilenen eserlerin Eylül 2019'da Türkiye'ye getirilmesi ve üç ilde kurulacak bin 200 metrekarelik sergi alanlarında bir yıl boyunca ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.

- Özel eşyaları ile 700'den fazla patentli eseri gelecek

Müze yönetimiyle anlaşan ve protokol imzalayan iş adamı Yunus Emre Armağan, Türkiye'de ilk defa Tesla ile ilgili bu kadar geniş çaplı bir projeyi gerçekleştirmekten duydukları heyecanı dile getirdi.

Sergi kapsamında Nikola Tesla'ya ait özel eşyalar ile 700'den fazla patentli eseri Türkiye'ye getireceklerini aktaran Armağan, bunlar arasında Tesla'ya ait not defterleri, Tesla ile Edison'un rekabeti ile çekişmelerini anlatan gazete ve dergilerin de bulunduğunu anlattı.

Armağan, Türkiye'ye getirilecekler arasında, Niagara Şelalesi üzerine kurulan dünyanın ilk hidroelektrik santralinin portatifi, dünyanın ilk kablosuz elektriğini yayan kule, dünyada ilk kez yere dik pozisyonda inen ve kalkan uçak model ve indüksiyon motoru gibi Tesla'nın önemli icatlarının da yer alacağını ifade etti.

Armağan bin 200 metrekare kapalı alana kurulması planlanan müzenin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir yıl boyunca meraklılarıyla buluşturulacağını kaydetti.

- Özel gümrükleme sistemiyle taşınacak

Müzedeki eserlerin devletlerarası hukuka dayalı özel gümrükleme sistemiyle Türkiye'ye taşınacağını, bu sürecin 6-7 ayı bulması nedeniyle serginin gelecek yıl eylül ayında açılacağını belirten Armağan, Türkiye'deki değerleri dünyayla, dünyadaki değerleri de Türkiye'yle buluşturma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Gençlere ve çocuklara bilimi sevdirmeyi ve onların ufkunu açacak projeler üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Armağan, Tesla Müzesi'ni de bu amaçla Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Armağan, "En büyük şansımız Türkiye'nin bilime ve gençlere önem veren bir Cumhurbaşkanına sahip olmasıdır." diye konuştu.

"Yıldırımların efendisi", "Zamanın ötesindeki dahi" gibi tanımlamalarla anılan Nikola Tesla'nın, döneminin çok ilerisinde bir mucit olduğuna dikkati çeken Armağan, projenin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Tesla, dünyayı kökten değiştirecek icatlara imza attı. Günümüzde Nikola Tesla’nın hala bilinmeyen ya da kullanılmayan birçok icadı bulunur. Değerli bilim adamı Tesla'yı Türkiye'deki bilim sevdalısı olan gençler ve çocuklarımıza daha yakından tanıtmak ve Tesla'nın icatlarını görerek inceleyebilme şansı vermek amacıyla bu projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Tesla Müzesi'nin Türk gençlerine ışık tutacağını ve ilham vereceğine inanıyoruz."

Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak gösteriliyor.

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Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık şirketi işadamı Yunus Emre Armağan Nikola Tesla Tesla Müzesi

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