Niksar'da balık ölümleri

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çanakçı Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.

İlçe merkezinden geçen Çanakçı Deresi'nin Şehit Naci Yıldırım Caddesi mevkisinde ölü balıkları görenler, durumu Niksar Belediyesine bildirdi. Belediye ekipleri, derede inceleme yaptıktan sonra İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne konu aktarıldı.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dereye giderek inceleme yaptık. Durumu daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdik. Görevlilere dereye gelerek numune aldılar. Balık ölümlerinin nedeni araştırılacak." diye konuştu.

