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Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:10 | Son Güncelleme

İkinci Abdülhamid’in 5'inci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nun FETÖ okuluna gittiği iddia edildi. Firari FETÖ'cü Engin Sezen Nilhanoğlu'nun Fatih Koleji'nde ücretsiz okuduğunu söyledi

Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Sultan Abdulhamid'siz 100 Yıl ve Çanakkale’ isimli söyleşiye konuşmacı olarak katılan Sultan Abdulhamid Han’ın 5'inci kuşaktan torunu Nihal Osmanoğlu çocukluk ve üniversite yıllarında soyunu saklamak zorunda kaldığını söyledi.

"Osman soyadını almamıza müsaade edilmedi" diyen Osmanoğlu, "1974 yılında genel af sonrasında hanedanlığın buraya gelişi söz konusu oldu. Ama buraya gelişten sonra vatandaşlık hakkı verilmedi. Yani uzun yıllar sonra vatandaşlık hakkı alındı. Turist gibi 3 ayda bir Ankara’ya gidip kağıt imzalamak zorunda kaldık. Ailemiz buradaki memurların edepsizliklerini gördü. Müslüman mısınız gibi sorularla karşılaşıldı. Yurt dışındaki haneden mensupları Osman soy adını kullanırlar. Bu sadece aileye ait bir soy isimdir. Ama buraya geldiğimizde Osmanoğlu soy ismini bir çok insanda görebilirsiniz. Ama bu soyadı alınmamıza müsaade edilmedi. Bugünleri gördüğümüz için Allah’a şükür diyoruz" diye konuştu.

Dedesi Abdülhamit'in sonraki kuşaklara artık daha doğru ve gerçek bir şekilde anlatıldığını belirten Osmanoğlu, "Tarihi yorumlamada ve Sultan Abdulhamid’i anlamanın kapılarını aralama noktasında çok önemli bir yerdeyiz. İnşallah ecdadı doğru şekilde anlayabilir bugüne doğru şekilde taşıyabiliriz. Çünkü gerçekten bir şeyleri eksik yaptığımızda ya da yanlış yorumladığımızda hatalarımızdan farkı kalmıyor. O yüzden her şeyi doğru şekilde analiz etmenin gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.

'ÖZEL OKULA GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

10 yıl öncesine kadar dedesi ve soyu hakkında dışarıda konuşamadıkları dile getiren Osmanoğlu, "Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık. Osmanlı ailesi ile bir ilişkiniz mi var dediklerinde hayır dediğim çok zaman oldu, deşifre olmamak için. Çünkü büyük sıkıntılar yaşatıyorlardı. Şimdi yavaş yavaş Allah’a hamd olsun bugünleri de gördük inşallah daha güzellerini de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki programa üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’ın yanı sıra daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Bu arada Nilhan Osmanoğlu'nun FETÖ'nün Fatih Koleji'nde bedava okuduğu iddia edildi. Osmanoğlu'nun açıklamasının ardından firari FETÖ'cü Engin Sezen kendisinin öğrencisi olduğunu söylediği Osmanoğlu'nun Fatih Koleji'nde bedava olduğunu ileri sürdü.

engindetay

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Anahtar Kelimeler:
Nilhan Osmanoğlu FETÖ Engin sezen

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
tek yaptığı şey Türkiye' yi provoke edip kötü göstermek bu kadar Osmanlı torunu ise sahip çıksın memleketine ne koparabilirim diye düşünmek yerine
Osmanlı bir milletin değil , dini siyasi egemenlik aracı olarak kullanarak hükümranlık kuran bir avuç mutlu azınlıktan oluşan ailenin adıdır..
ATATURK boşuna sınır dışı etmedı dedelerını
fransız ajanı
NERDEN BULUYORLAR BU 5.NCİ 10.NCU KUŞAK TORUNLARI DA BUNLARA BİR DE BAZI TOPLANTILARDA SÖZ DE VERİYORLAR,KİM BUNLAR BEYAHUUUUTORUNUN TORUNU İNCİR AĞACI MI DİKECEK????
Şimdi gelmiş ülkeden para kazanma derdinde
Ne yapacağını şaşırdı bu da.Buldu ortamını salla babam salla.
hadi bakalım, garibanı, memuru, gazeteciyi, fetöcü diye alıyorsunuz. Bunuda alında delikanlı diyelim.
Hep saçmalayıp duruyorlar. Neymiş devletin okulunda okuma imkanları yokmuş, baskı varmış bahaneleri üretiyorlar. Bunun gibilerin girmiş oldukları üniversite sınavlarına bir baksınlar, iddia ediyorum hepsinin puanı düşüktür. hadi onun dediği doğru olsun, Türkiye sınırları içine YÖK' e bağlı bütün özel üniversitelerde aynı kurallara tabiydi. Ama Laik Cumhuriyeti Devletimizi kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yazıklar olsun.
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