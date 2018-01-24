HABER

Nilhan Osmanoğlu'ndan Erdoğan yorumu: Düşmanını yanında tutmak istiyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 11:26 | Son Güncelleme 17 dakika önce

Bursa’da düzenlenen ‘Abdülhamit Han’ın Davası’ adlı konferansa katılan Abdülhamit Han’ın torunu Nilhan Sultan Osmanoğlu, Sultan Abdülhamit Han ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde benzerlikler olduğunu ifade ederek, "Saldırı şekilleri bile aynı" dedi. Osmanoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına olabilir. Ben mesela onu ders aldım tarihten. Çünkü Sultan Abdülhamit Han'ın her yanına getirdiği yüzde 70’i düşmanıdır bence. Bunu çok net biliyoruz" ifadesini kullandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamit Han'ın hayatını ve padişahlık dönemini anlatan konferans düzenlendi. Konferansı Orhangazi protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

‘Abdülhamit Han’ın Davası’ adlı konferansa katılan Abdülhamit Han’ın torunu Nilhan Sultan Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamit Han, Filistin’in bu durumunu çok önceden görmüş, elinden gelen önlemi anmaya çalışmış bir padişahtı. O yüzden birçok toprağı kendi mülküne geçirmiş. Kendi mülküne geçirmesinin sebebi de devlet işgal edilirse bireysel mala el konulamaz. Gerçi bu da bazı şekiller uydurularak yapıldı sonrasında. Ve Kudüs’ün durumunu, Filistin’in durumunu bu günkü yaşayacağımız olayı 100 sene öncesinden gören bir padişah” dedi.

Sultan Abdülhamit Han’ın yüzü batıya dönük ama İslam süzgecinden geçirerek birçok şeyi almış biri olduğuna dikkat çeken Nilhan Sultan Osmanoğlu, "Bunu iyi anlamak gerekiyor. O yüzden çocuklarımıza yabancı müzik dinletmeyeceğiz diye bir şey yok. Biz çocuklarımıza iyi bir Müslüman olmayı öğrettikten sonra yabancı müzikte dinlerler, yabancı yazar da okurlar. Bunun karşılığında Türkçe müzik de dinler, Türkçe yazar da okurlar. Kendi muhakemesini yetiştirecek evlatlar yetiştirmek önemli olan" dedi.

"ÇOCUKLARA OSMANLICANIN ÖĞRETİLMESİ GEREKİYOR"

Çocuklara Osmanlıcanın öğretilmesi gerektiğini söyleyen Osmanoğlu, "Geçmişle kuracağımız bağ bu şekilde olacaktır. Bir milletin dilini almış olduğunuz zaman birçok şeyini almış oluyorsunuz. İlim ve kültür noktasında da birçok şeyini almış oluyorsunuz. Düşünün bir sabah kalktığınızda 5 yaşındaki bir çocukla bir ilim adamı aynı seviyede. Neden? Çünkü ikisi de artık hiçbir şey bilmiyorlar. Bu şekle dönüşüyorsunuz. Bir milleti işgal etmenin bence tam adı bu" diye konuştu.
Osmanoğlu bir soru üzerine, hanedan aile arasında çok sıkı bir iletişim olmadığını söyledi. Ailede çok iyi Türkçe konuşabilen kimse de olmadığını ifade eden Osmanoğlu, ‘Ailenin diğer fertleri Türkiye’de bu nedenle konferanslara katılamıyor diye düşünüyorum" dedi. Osmanoğlu, ailenin yurt dışındaki kollarının siyasi oluşuma girdiği yönünde bir haber almadıklarını ifade ederek, ‘Devletin yanında olmayarak siyasi bir oluşuma girmeleri ayrıca uygun görüleceğini düşünmüyorum. Genelde bir parti kurup siyasete dahil olmayı düşünüyor musunuz diye soruyorlar şu anda öyle bir şeyimiz yok" dedi.

"BU MİLLETİ TANIYAN KILIÇLA, ASKERİ GÜÇLE FETHEDİLEMEYECEĞİNİ BİLİR"

Osmanoğlu, bu milleti gerçekten tanıyanların kılıçla ya da askeri bir güçle fetih edemeyeceğini ve işgal edemeyeceğini bileceğini kaydederek, “Çünkü Türkler, bu topraklarda yaşayanlar er geç bu toprakları geri alacaktır. O yüzden burayı işgal etmenin başka yolları vardır. Türkiye’nin üzerinde de uzun senelerce bunlar uygulanmış. Mesela dil olayı. Bunlar hep işgal etmenin başka yöntemleri. Çünkü biz belki de işgal edildiğimizi bilmiyoruz. Çünkü bunu fiilen yapmaları mümkün değildir. Bu da bizi iyi tanıdıklarından aldıkları bir durum diye düşünüyorum.” dedi.

"BELKİ DÜŞMANINI YANINDA TUTMAK İSTİYOR, BİLEMEYİZ"

Abdülhamit Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karakter olarak birbirine benzetenler olduğunu ifade eden Osmanoğlu, "Ben karakter olarak benzetmem. Ama dönem olarak gerçekten benziyor. Hatta saldırı şekilleri bile benziyor. Ben biraz daha derin incelediğim için gerçekten saldırı şekilleri bile aynı. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Sultan Abdülhamit Han’ın kendini anlatabilecek bir ortamı yoktu millete. Şu anda demokrasi ile yönetiliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımız kendini en iyi şekilde ifade edebiliyor ve halkı da arkasında. Doğal olarak daha şanslı. Sultan Abdülhamit Han tek başınaydı. Tabi Cumhurbaşkanımız da bu kadar kalabalığın arasında tek başına olabilir. Ben mesela onu ders aldım tarihten. Çünkü Sultan Abdülhamit Han'ın her yanına getirdiği yüzde 70’i düşmanıdır bence. Bunu çok net biliyoruz. Aynı şeyi bugün için de düşünebiliriz. Niye bu insana bu makam verilmiş. Belki düşmanını yakınında tutmak istiyor, biz bilemeyiz. Bu şekilde de değerlendirmek lazım. O yüzden Allah için inanmak ve tevekkül etmekten başka çaremiz yok. Dua etmekten başka çaremiz yok” diye konuştu.

"15 SULTANIMIZ, 25 ŞEHZADEMİZ VAR"

Osmanlı padişahı II. Abdülhamit Han’ın şehzadelik döneminde doğan ve en büyük oğlu olan Mehmet Selim Efendi kolundan geldiklerini ifade eden Nilhan Sultan Osmanoğlu, "Biz bir sürgün yaşadık. Dolayısıyla Mehmet Selim Efendi Lübnan’a yerleşti ve ailem orada yaşamak zorunda kaldı. Daha sonrasında Şam’a geçiş yaptılar. Daha sonrasında Turgut Özal zamanında gelen afla Türkiye’ye girmemiz söz konusu oldu. Ben burada, Fatih’te doğdum. Ailemin diğer fertleri de dünyanın çeşitli ülkelerinde şuanda. 15 tane sultanımız, 25 tane de şehzademiz var.’ dedi.

Osmanoğlu soyadının şu anda herkese verildiğini ifade eden Nilhan Sultan Osmanoğlu, ‘O yüzden her Osmanoğlu soy ismini taşıyan haneden mensubu demek değildir. Normalde yurtdışındakilerin hala kullandığı soy ismimiz Al-i Osman. Bu soy ismini sadece hanedan mensupları kullanabiliyorlar. Buraya gelişimizde ayırt edilmeyelim düşüncesiyle Osmanoğlu soy ismi uygun görülmüş. Burada da herkese veriliyor.’ Dedi. Nilhan Sultan Osmanoğlu, Osmanoğlu soy ismi kullanarak kendisinin de aileden olduğunu söyleyenlerin suistimallerinin olduğunu da ifade ederek, ‘Burada sadece Mehmet Selim Efendi kolu yaşıyor. Diğer hanedan üyeleri İngiltere’de Amerika’da yaşayan var. Ama sayımız en küçük bebeğinden en yaşlımıza kadar belli" diye konuştu. Sultan Abdülhamit Han’ı anlamak için şehzadelik dönemine bakmak gerektiğine vurgu yapan Nilhan Sultan Osmanoğlu, ‘Şehzadelik dönemine baktığımız zaman biraz özel bir kişilik olduğunu görüyoruz. Diğer şehzadelerden ayrı olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü zaten annesi genç yaşta vefat ettiği için annesiz büyümüştür Sultan Abdülhamit Han ve bunun savunması hep kendisinde olmuştur. Her zaman sessiz bir kişiliğe sahip olmuştur" dedi.

"ABDÜLHAMİT HAN GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SERT DEĞİLDİ"

Nilhan Sultan Osmanoğlu, saltanatın ilk dönemlerinde yaşananları Sultan Abdülhamit Han’dan bilmenin çok yanlış olduğuna vurgu yaparak, "Çünkü o dönemde daha kontrolü eline almış bir dönem değil. İttihat ve terakkinin hakim olduğu bir dönem. Sultan Abdülaziz Han’ı katledenlerin hakim olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Güçlenene kadar bunların dediklerini yapmak zorunda olduğu bir dönem. Düşünün Darvinist kitapları bastırdığı, bastırmak zorunda kaldığı bir dönem. Tahta çıktıktan bir müddet sonra kontrolü ele aldığını görüyoruz bir denge politikası içerisinde. Sultan Abdülhamit Han hiçbir zaman bu kadar sert bir kişiliğe sahip olmamıştır. Konuşmasıyla, duruşuyla, nezaketiyle etkilemiştir karşısındaki insanı. Bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Dönem gerçekten denge siyasetinin kurulması gerektiren, barış politikası içerisinde ilerlemesi gerekiyor. O yüzden masaya yumruğunu vurup ‘bunu size vermiyorum’ deme şansı yok Sultan Abdülhamit Han’ın 33 sene boyunca. Tabi geçilmez denen kırmızı sınırları da var, onu da yoklamışlar. Ama şuan ki bize gösterilen gibi sert bir kişiliği olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı.

"KARŞILAŞTIRMAK YANLIŞ OLACAKTIR"

Nilhan Sultan Osmanoğlu, 100 yıl önceki hatayı tekrar etmemek için ilmi siyasete nasıl bakılması gerekiyor sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlmi siyaseti çözersek bu bir ilmi siyaset olmayacaktır zaten. Bu diplomasi içeren bir hareket olmayacaktır. Sadece bize gösterilen kadarını biliyoruz. O yüzden biz Allah için inanmayı tercih ediyoruz. Birazcık da teslimiyet bu noktada önemli, aslına bakarsanız devirleri karşılaştırmak da bir noktada yanlış. Çünkü monarşi ile yönetilen bir Osmanlı, şu anda demokrasi ile yönetilen bir Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden bu devirleri tam manasıyla karşılaştırmak yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Sultan Abdülhamit Han seçilme gibi bir kaygısı yok. Ama demokrasi ile yönetilen bir ülkede seçim kaygısı var. Dönemleri karşılaştırırken bunu da göz önünde tutmak lazım. İlmi siyaseti örneklendirebiliriz; Sultan Abdülhamit Han’ın tahttan indirilip Alaattin’in Köşkü’nde hapis tutulduğu dönemlerde Balkan harbine girdiğimiz dönemlerdi. Bunun perde arkasını anlatmak lazım. Taksim’de bir Bulgar Kilisesi vardır. Bu, dünyanın ilk prefabrik kilisesidir. Yani bir gecede yapılıp monte edilen kilisesidir. Sultan Abdülhamit Han bu kiliseye izin vermiştir. Çünkü aslında Yunanla Bulgar arasında iki dinin arasına her zaman ateş atan kişi olmuştur. O dönemde düşünün manşetleri, ‘Sultan Abdülhamit Han kiliseye izin verdi’ nasıl anlasın onu Tevfik Fikret, nasıl anlasın Necip Fazıl. Anlayamaz. Çünkü bunu ancak şu dönemde görüyoruz. Balkan harbi başladığında Enver Paşa yanına gelir ve derki; ‘savaşa girdik ne yapacağız, elimizden gidiyor. Kiliseler kanunu çıkarttığınız, kiliseleri barıştırdınız siz bu iki dini barıştırdınız. Ben ateş atıyordum altlarına ki, onlar birbirine düşsün bize dönmesinler diye. Siz bu işi Kiliseler kanunu ile barışla sonlandırdınız. O yüzden şimdi yapacak hiçbir şey yok, elden gitti Enver ’diyor. Bunu anladığında düşünün kaç sene geçmiş ve kayıp verilmiş. İlmi siyaset dediğimiz böyle bir şey."

"ABDÜLHAMİT HAN BUGÜNKÜ KUDÜS'Ü 100 YIL ÖNCE GÖRDÜ"

Osmanoğlu şunları söyledi:

"Sultan Abdülhamit Han aslında öngörüsü feraset sahibi bir insan olduğu için Filistin’in bu durumunu çok önceden görmüş, elinden gelen önlemi anmaya çalışmış bir padişahtı. O yüzden birçok toprağı kendi mülküne geçirmiş. Kendi mülküne geçirmesinin sebebi de devlet işgal edilirse bireysel mala el konulamaz. Gerçi bu da bazı şekiller uydurularak yapıldı sonrasında. Ve Kudüs’ün durumunu, Filistin’in durumunu bu günkü yaşayacağımız olayı 100 sene öncesinden gören bir padişah. Çünkü burada Hıristiyanlar gidiyor ve diyorlar ki, ‘Biz orada bir toprak edinmek isteriz.’ Sultan Abdülhamit Han, az da olsa orada toprak edinmelerine müsaade ediyor. Çünkü ‘hayır’ deme lüksü yok o dönemde. Sonrasında aynı şekilde diğer din mensupları da o şekilde geliyor, hatta kendisi çağırıyor Almanları. Yani bir milleti içeriye sokuyor Kudüs’te. Çünkü ortak bir pasta oluşturmak için. Bugün Birleşmiş Milletler ’in sesi çıkıyorsa diyorsa Kudüs İsrail’in değildir sesi çıkıyorsa bu pasta yüzünden olduğunu düşünüyorum. Bu pasta ta o zamandan bölünmüş. Bugünler görülerek bölünmüş işte."

İHA

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu: Ölüm tehditleri alıyorum
2. Abdülhamit'in torunu Bülent Osman vefat etti
Abdülhamid’in torunu: Bu sistem canımıza yetti
II. Abdülhamid'in torununun sitesine Cuma namazı saatinde girilemiyor
2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun istediği ada bakın kimin çıktı
Nilhan Osmanoğlu olmayan dernekte ders veriyor
Nilhan Osmanoğlu sergiye saldırıyı değil sergiyi kınadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi Recep Tayyip Erdoğan Sultan Abdülhamit Nilhan Osmanoğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Eto'o için dudak uçuklatan teklif

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

Antalyaspor Nasri ile yolları ayırdı

İlginizi Çekebilir

Afrin operasyonunda son dakika: Türk savaş uçakları YPG'yi vuruyor!

Afrin operasyonunda son dakika: Türk savaş uçakları YPG'yi vuruyor!

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Operasyon nasıl gidiyor sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Operasyon nasıl gidiyor sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 40 yorum
çocuklara osmanlıca öğretilmesi gerekiyormuş.Yurtdışındaki hanedanlar için Türkiyede konferanslara katılamıyorlar çünkü Türkçe bilmiyorlar demiş birde.Komedide son nokta.Yurtdışında hanedan üyeleri osmanlıca mı konuşuyor acaba.Avrupa osmanlıca konuşuyorda bizim mi haberimiz yok.Çocuklarımıza düzgün bir TÜRK çe ve kesinlikle İNGİLİZCE gibi evrensel diller öğretmeleyiz.dedeni de al git.
Akp yüz verme şuna.Amacı devlete açtığı davaları kazanıp vatandaşın toprağını üzerine almak.Padişahın toprağı yoktur.Hepsi devletindir.Çalışıp parayla mı almış dedesi.
lan ya örtün ya açıl dalgami geciyon
@levendcekic soyadım Osmanoğlu, ben de bir Osmanoğlu olarak dest-i izdivacınıza talibim, hastayım sana. Hem akraba sayılırız, zaten ülkemde akraba evliliği çok normal birşey, amca kızı, dayı kızı, hala kızı, teyze kızı evliliği sürüyle. Yani reddetmen için fazla bir sebep görünmüyor, ömrümü seni mutlu etmek için harcayacağım inan bana... SULTANIMMMM...
ATATÜRK' e kurban ol! Demiyor ki o olmasaydı şimdi gavur olmuştuk! Eğer dininizi rahat yaşıyorsanız çan sesleriyle uyanmıyor ve camilere akın edebiliyorsanız Mustafa Kemal ATATÜRK' e borçlusunuz! 2 saat konferans vermiş bir kelime atatürk DEMEİŞ. aMA SUÇ SENDE DEĞİL HALEN UYANMAYAN OSMANLI RÜYASINDA OLANLARDA! Hainler!
deden padişah olduğu için senin de özel olabileceğini düşünmen saçma ataların tarihe yazılmıştır artık bitti bundan sonra prim yapmaya çalışmayın osmanlı bir dönemin en güçlü imparatorluğuydu ve yıkıldı tekrar geri gelmeyecek. zamanında yapılan hataları yapmasaydı imaratorluğunuz şu an devam ederdi. Geçmiş geçmişte kaldı bundan sonra gelecekte ülkenin daha iyi olması için çalışılması nasıl şu an dünya lideri ülkeler belli zamanında osmanda öyledi hataların kurbanı oldu türkiye iyi bir güçlü ülke yapmak gerekiyor ancak şu an yöneten zihniyet ile 100 yıl geride yaşam sürmeye devam edeceğiz.
Çocuklara Osmanlıca öğretilip Çinle Avrupayla Dünyayla ticareti Osmanlıca yaparsınız.Bazı Şeyleri kabul etmek gerekir Dünya ortak dili nereye giderseniz gidin ingilizce. Merak edenler öğrensinler tabi . Ama bu gibi zihniyetlerle Osmanlıya Maatbanın neden 500 sene sonra geldiğini görebiliyoruz .Geriye bakmaktansa ileriye bakın be kardeşim .Millet Marsa yerleşmeye çalışıyor ,arsaları bile satmaya başladılar biz hala Osmanlıca derdindeyiz. Sonrada başka gezegenlerde yaşam başlayınca başka devletlere gider bizide alın diye kapılarında yatar kalkarız.Yazık.
Sultan Vahidettin, İngiliz gemisine sığınıp kaçtığı zaman Osmanlı fiilen bitmişti. Son 200 yüzyıl da can çekişmekteydi zaten. Sultan Apdülhamit bu çöküntüyü biraz öteledi sadece, imkanları o kadardı. Bu arada ülke topraklarının % 35 ini de düşmanlarına kaptırmıştı. Tarihe mal olmuş kişilikleri yattığı yerde daha fazla rahatsız etmeyin, bugüne ve gerçeklere bakın lütfen.
Karşılaştıralım bakalım. Abdülhamit ne yapmış, 33 sene içinde bugünkü Türkiye nin tam 5 katı kadar toprak kaybetmiş. Tayyip Erdoğan ne yapmış, 15 sene içinde Ege adacıklarını Yunanlılara, Süleyman Şah Türbesini Işid e kaptırmış. Bu duruma göre ortalamaya vurursan Tayyip Erdoğan daha iyi görünüyor.
YAŞASIN TAYYİP ERDOĞAN
İyide bu ülkede TÜRKÇE konuşulup yazılıyor arapça farsça karışımı bir dil olarak kullanılan saray dili osmanlıca değil.. osmanlıcayı öğrenmek isteyen öğrensin hatta kendinde neyi eksik görüyorsa o dili öğrensin ama sanki ülkenin dili işgal edilmiş safsataları sallama meydanlarda osmanlıca varken bu milletin yüzde kaçı okur yazardı da osmanlıca kaldırılınca mı cahil kaldı millet yoksa gerçek anlamda osmanlı saltanat sahipleri halkı cahil bıraktırarak yönetmek daha kolayına mı geldi onu araştır önce..
LANET OLSUN BU BELEŞÇİLERE .OSMANLIYI BİTİRDİLER SIRA TÜRKİYEYE GELDİ.
Sen dedeni yaşarken gördün mü evladım, karakterini nereden biliyorsun? Karaktersiz karaktersiz konuşmalar dedeye bak toruna bak şaşırmadık. Bide toplamış karşısına 25 kişiyi vaaz veriyor, bunları konuşturanalrda, bunların haberlerini yapanlarda kabahat.
SAVAŞ CEPHEDE KAZANILIR.... HURREMIN OĞLU 2. SELIMIN TURK TARIHINE ATTIGI KAZIKTIR SARAYDAN YONETIM... KOS KOCA BIR DEVLETIN COKUSUNUN BAŞLANGICIDIR USTUNE BIRDE DEVSIRMELERIN SARAYDA HAKIM OLMASINI TURKLUGU UNUTMUS BIR ANLAYIŞIN TEZAHURU OLUNCA ÇÖKÜŞ BAŞLAD.. ALLAH'TAN RAHMETLI ATATURK CIKTIDA SON TURK DEVLETI TURK MILLI KIMLIGI UZERINE INSA EDILDI..
bu yer bitlerini birşey sanıp medayada göstermelerindeki amaç ne acaba.Cidden merak ediyorum. yani hadi bu kendini dev aynasında görüyorda o etrafındaki kalabalığın amacı ne acaba?
Osmanlının son 200 yılı Türkler icin acı izdirap ve katliamlar içinde geçti. Şimdi utanmadan bana dedelerini övme. Koskoca Osmanlıyı batıran senin dedelerin idi ve söz söyleyecek son kişi sensin. Ayrıca şu anda Türkiye diye bir ülke var ise ayyildizli bayrak ve cami ezan varsa Allahın bir lütfü olan Mustafa Kemal ATATURK'E borçlusunuz. Nankörlük yapmayın. Türkçeden başka bir dili de kabul etmiyorum. Arapça Farsça Türkçe Ermenice ve Rumca karışımı olan Osmanlıca dilini kabul etmiyorum. 1200'lu yıllarda yaşayan Yunus Emrenin eserlerine bakarsanız gerçek Türkçeyi görürsünüz.
acıktı bişey elde edemedi şimdilerde kapanmış bakalım böyle olunca bişey elde edebilecekmi?
Valla bir kısmını okudum garip garip söylemler, soyundan falan söz etmiş, ulan senin soyunla benim sorum arasında ne fark var. Babanın tahdına oturmak istiyorsan siyasete gir, başkada birşey söylenmez sana.
bu kadının saçlar açık degilmiydi,aniden kapanmış muhterem.yolsuz kalinca akp ye yanaşmış,zaten akepe yede sömurecek bir osmanlı lazimdı,aday edit millet vekilide ederler.al başına belayı
yurtdışında bikini Türkiye de başörtüsü bu da bulmuş burda paranın formülünü
Cennet mekan sultan abdülhamit han. ruhun şad olsun. o dönemde de iç hainler yüzünden kaybettik herşeyimizi. bugün de az değil o iç hainler. hepsi de satılmış ingiliz amerikan uşağı. dedesini hakir görüp onlara sempati duyanlara yazık çok yazıkk
lan bu karı daha düne kadar başı açık değilmiydi... hııımmmm buda ana uyalım PARSAYI - ARPAYI TOPLAYALIM yolunda TEBDİLİ KIYAFET YAPMIŞŞŞ...
DEVŞIRMELER ZAMANLA SALTANAT SÜRMÜŞ ŞIMDİDE AKP LILER AYNİ SALTANATI SÜRÜYOR BEYINSIZLER UYUSUN VERİN MEHTERİ AK OYUNLAR?????
Yorumlara bakıyorumda içten içe bir Osmanlı antipatiliği görüyorum, bi insan aslına nasıl bu kadar yabancılaştırılabilir, bakın İngiltere bugün Monarşiyle yani yarı kırallıkla yönetiliyor ama dünya onların kontrolünde ve imparatorluklarından Krallarından Prenslerinden Prenseslerinden ve değişik asalet unvanları taşıyan Kraliyet ailesi mensuplarından 7'den 70'e o kadar memnunlarki ve okadar asil bir milletlerki imrenmemek elde değil, biz Tarihimizden koparıldığımız için kendi neslimize düşman olarak yetiştirildik, oysaki bizi yoz bir toplum haline getirenler Padişahlarımız değil Emperyalistler.
Sen önce Türkçe konuşmayı öğren bak Osmanlıca demiyorum düz Türkçe konuşmayı öğren sonra millete nutuk atarsın Osmanlıca öğrenmeliymisiz geçmişle bağımızmis soytarılar bizim geçmişimizle bağımiz tam çok şükür ama o bağda utandigimiz tek şey sizsiniz bu milleti nasıl cahillikle yobazlıkla mahvettiginiz abdulahimiti savunuyorlar utanmadan arlanmadan bu milletin aklıyla dalga geçiyorlar hala daha bir ümit monarşi gelir mi diye düşünüyorlar bizim soyumuz sopumuz geçmişimiz Atatürk! Defolun bu millet adına açıklama yapmayın artik
buradan osmanlı ya atıp tutan ermeni tohumlarına lanet olsun
o rus bu işte... neymiş osmanlı hanedanından konferans verecekmiş bende konferans verecxeğim bende cengiz hanedanındanım..
@svskrkc_2018 HEHE KARDEŞ BENDE OĞUZUN KAYI BOYUNDANIMM
iktidardan nemalanmak icin türbana bile girmiş osmanlı hanedanimıysan asil olacaksın senin gibi reklam yüzü olmayacaksın
Rahmetli AZIZ NESININ BIR SOSÜ AKLIMA GELDI?????? DOGRU SOYLEMİŞ
sen ne zaman kapandın onu söyle duruma göre şerbet mi veriyorsun.onu bırak ta sarıkamışta suanki gibi denemeden benim de iki dedem şehit oldu kimin umurunda baştaki komutanın keyfi denemeden dolayı .soyunuz kurusun 90000 bin vatan evladı ne demek ya .ve komutan en ufak ceza bile almadı.
En sinir edici şey,"bir gecede cahil olduk,bir öğretim elemanı ile 5 yaşındaki çocuk aynı seviyeye geldi" söylemleri. Bunların gerçeklerle ne ilgisi var?
Atatürk,Hilafeti ve Saltanatı kaldırdı,Bu kadın Avrupa Kültürü ile yetişmiş ve içimize nifak bölücülük tohumları ekmek için programlanmış birisidir.Lütfen Protokola almayın ve bu kadına herkes tavır alsın,Türk Milletini bölmek istiyor,Hilafet yanlılarını oraya çıkarıp Atatürk ve Cumhuriyet yanlıları ile kapıştırmak istiyor Lütfen Dikkatli olalım.
bu ne ayak.bi başı açık bi başı kapalı.bu kadın na akp tarafından bi görev verildiği kesin.ama amaç ne
kral belli de bu kadın acep kraliçeliğe mi oynuyor:))
OSMANLI SEVABI VE GÜNAHI İLE SONA ERDİ.OSMANLI ve tarihe bakıpda iftihar ettiğimiz büyükler olduğu gibi NEFRET ETTİĞİM,İMKANIM OLSA DEFEDECEKLERİM VAR.Mesela SİZ.Şu an CUMHURİYET VAR.ESKİ HA MUHAL,YA İSTİKLAL YA YA İSTİKLAL diyerek TÜRKİYE İSTİKLA HARBİNDEN MZAFFER ÇIKMIŞ. Yediden yetmişe bu ülkenin İSTİKLALİ İÇİN CAN,KAN VE EN DEĞERLİ VARLIKLAR FEDA EDİLMİŞ. Şimdi kalkıp DÜŞMANLARINCA HEP ALDATILDIĞINI KENDİSİ İTİRAF EDENİ nasıl başarılı bularız. 2.A.HAMİD deden amma sen dedeni tanımıyorsun kızım.DEDEN 1.CİHAN HARBİNİN ÇIKACAĞINI TAHMİN ETMİŞ VE ASLA SAVAŞA GİRİLMESİN DEMİŞ. RTE ise SAVAŞ İST
HANEDANLIĞINIZ 100 YIL ÖNCE BİTMİŞ, ŞİMDİ NEYİN DERDİNDESİNİZ, DEDENİZ SEVKÜ SEFADAYKEN BU TOPRAKLARAK ELDE ÇIKMIŞ, SIRCA SARAYLARINIZ DAN KOVULMUŞSUNUZ. TAŞ ATIPTA KOLUNUZMU YORULMUŞ. İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SİZİN NİNNİLERİNİZİ DİNLEMEK DEĞİL. İŞTE HANEDAN TORUNUSUN Bİ ZENGİNLE EVLENDE BU MİLLETTE SİZDEN KURTULSUN
Ne biçim bir PİSLİK akıyor senden böyle. Bu ülkenin sana ihtiyacı yok. Sen KİMSİN. Hanedan nedir. Benim de soyum SARAYA dayanıyor. Cumhuriyet sonrası SARAY olmaz. Yada yeniden hanedanlık getirirsiniz. O zaman konuşursun. SOYTARI lığın alemi yok.
Gerçeklerle yüzleşmek çok zordur bi o kadar acıdır.Fakat benim atalarımın dilini kültürünü japonlar benden daha iyi bilip saygı duyuyorsa suçu kendimizde aramalıyız elbette...
Sizin Nederece MİLLİYET ci ve Devletci Oldugunuzun Göstergesidir ; Abdülhamit Han’ın Davası’ adlı konferansa katılan Abdülhamit Han’ın torunu Nilhan Sultan Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamit Han, Filistin’in bu durumunu çok önceden görmüş, elinden gelen önlemi anmaya çalışmış bir padişahtı. O yüzden birçok toprağı kendi mülküne geçirmiş. Kendi mülküne geçirmesinin sebebi de devlet işgal edilirse bireysel mala el konulamaz. Gerçi bu da bazı şekiller uydurularak yapıldı sonrasında. Ve Kudüp?&p??\?[][?K?[\?[??&Z[?\?[][?H?H?????Xqg?^XX?q'?,[q,^??^q,H L ?[?H0훘?\?[?[??휙[??\?Yqg?Z8?'HY
Diğer Haberler
Evlerinde otururken bir anda dumanlar arasında kaldılar!

Evlerinde otururken bir anda dumanlar arasında kaldılar!

Burası Isparta! Arızalanan uçak karayoluna indi!

Burası Isparta! Arızalanan uçak karayoluna indi!

Deniz Baykal istemedi! Kılıçdaroğlu kapıdan gönderildi

Deniz Baykal istemedi! Kılıçdaroğlu kapıdan gönderildi

Av tüfeğiyle yüzünü vurdu... 25 yaşında 38 ameliyat geçirdi!

Av tüfeğiyle yüzünü vurdu... 25 yaşında 38 ameliyat geçirdi!

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Zekeriya Öz ismini değiştirdi! 'Çok önemli paylaşımlarda bulunacağım' dedi

Zekeriya Öz ismini değiştirdi! 'Çok önemli paylaşımlarda bulunacağım' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.