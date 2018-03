Nilüfer afetlere hazır

Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Nilüfer Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, AFAD Bursa Müdür Vekili Yalçın Mumcu ile İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Büro Sorumlusu ve Sivil Savunma Amiri Fatih Işık da hazır bulundu. Avcı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, deprem, duman kaçış, endüstriyel alan ve ev yangını simülasyon odaları, içinde telsiz ve uydu telefonu bulunan muhabere odasını gezdi.

Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin tam donanımlı bir merkez olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Bukle Erman, merkezde ayrıca vatandaşların acil durum ve doğal afetler konusunda bilinçlenmeleri için eğitim programları düzenlediklerini söyledi. Kurum olarak olağanüstü koşullara her zaman hazırlıklı olduklarını dile getiren Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi’nin doğal afetlere yönelik diğer projeleri hakkında bilgi verdi.

Sivil Savunma Amiri Fatih Işık da, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, “Sistemi oturtmak gerekiyor. Doğal afetler ansızın geliyor. Eğer biz her zaman hazırlıklı olursak daha az zayiatla atlatırız. Aksi halde bir bedel ödüyorsunuz. Ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi.