Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçedeki kentsel yenilemenin durmayacağını belirterek, "Yıkılan binalar mutlaka ruhsatlandırılacak. Bizi dinlediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. İlk başta söylediğimiz noktaya gelindi" dedi. Bozbey, bugün 425 bin olan Nilüfer nüfusunun 2032’de 1 milyon 200 bin olarak planlandığını, Görükle Merası, Kayapa, Badırga ve Doğanköy’de yeni yaşam alanları oluşturulacağını söyledi. Bozbey, Bursaspor’un efsane Başkanı İbrahim Yazıcı’nın adına 42 milyon lira maliyetle yapılan stadyumun 7 Mayıs’ta açılacağını ifade ederken, Misi Köyü’nün ise daha da güzelleştirileceğinin müjdesini verdi.

Mustafa Bozbey, görevdeki 19.yılı sebebiyle gazetecilerle basın turu düzenledi. Yatırımları ve projeleri otobüsle gazetecilere gezdiren Başkan Bozbey, 2019 yılındaki seçimlerde Büyükşehir adaylığı için şartlara bakacağının altını çizdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçedeki dönüşümle ilgili yeni alınan kararlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek, "En azından bizleri dinleyip söylediklerimizi dikkate aldığı için. Kent adına talep ediyoruz. Kendimiz için talep etmiyoruz. Büyükşehir de gelecekte o sorunlarla boğuşacak. Onun için bu taleplerimizi dikkate almasından teşekkür ediyorum. Yanlış başlandı. Kentsel yenilemede yanlıştan dönüldü. Bir kent yenilenebilir. Binalar yıkılıp yeniden yapılanabilir. Şart; nüfus yoğunluğunu arttırmamaktır. İnsanlar huzursuz. "Oradaki dairemi satıp başka yerde alacağım" diyenler çok. Biz bunu daha önce söyledik. "Keyifli huzurlu ortamda yaşamayacaksınız" dedik. Biz haklı olduk ama şu anda haklı olmanın kıymeti yok. Yenilemedeki son durum konusunda Büyükşehirde önemli adım atıldı. Meclisten geçti. Yıkılan binalar mutlaka ruhsatlandırlacak. Kamu adına mutlaka bir fayda sağlanması lazım. "Kamusal anlamda destekleri olması gerekir ki, kamu adına yapılan bir iştir" denilsin. Asla İmar Kanunu’ndaki gibi hareket edileceğine kimsenin şüphesi olmasın. Bölge bazlı çalışmanın sonunda kentsel yenilemeler devam edebilir. Yeter ki artan nüfus kadar kamu alanı oluşturulsun. Kente fayda sağlayıcı bir duruma gelmesi lazım. Kentsel yenileme durmaz, dönüşüm değil çünkü. Bunun kuralları var. Ne kadar yoğunluk arttırıyorsanız, o kadar kamu alanı oluşturuyorsanız yenileyin. Bizim derdimiz bu. Kamu alanları oluşturma derdimiz var. Bu kentle dertlendiğimiz için sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.Yapılan uygulamalarda bundan sonra verebilirsiniz. 1,50 kat sayı verin. Ne kadar nufus gelecek. Yarı yarıya artacak. Bakanlık da bu yetkiyi böyle verdi. Parsel bazında asla olmamalı. Büyükşehire söyledim, mahalle ve bölge bazında planları yapalım. Koyalım şartlarımızı orada. Sonra müteahhitler kiminle anlaşıyor, nasıl anlaşıyor. Bizi ilgilendirmez. Müteahhit mal sahipleri ile plana göre anlaşsın. Doğrusu da bu. Kenti daha doğru yenileriz. Sağlıklı yenilemiş oluruz" diye konuştu.

İşte Nilüfer’in yeni imar alanları

Başkan Mustafa Bozbey, bir soru üzerine 2032 yılında Nilüfer’in 1 milyon 200 bin nüfusa ulaşmasının beklendiğini ancak bunu 900 bin ya da 1 milyonda tutmak için çalışacaklarını ifade ederek, "51 bin hektara sahibiz. 1 milyon 200 bin nüfus öngörülmüş. 25 binlik ve binlik planlara göre söylüyorum. Bunun da fazla olduğunu söylüyoruz. En fazla 1 milyon olması tarafındayız bu taraftaki yoğunluğun. Bazı yerlerde 5 binlik veya 25 binlik planda yoğun olan yerleri düşürüyoruz. Geçmişte de yaptık. Şu anda da yapıyoruz. Bu kentte en fazla 1 milyon civarında nüfusun olması. Tarımsal alanların da korunmasından yanayız. Şu andaki nüfusumuz 425 bin, aynı oranda bir nüfus daha gelecek. Görükle Merası ve Kayapa Planları var. O bölgede 230 bin nüfus olacak. Görükle’nin devamında Badırga Bölgesi’nde yeni bir planlama alanı var. Oradaki nüfus 40 bin civarında olacak. Böylece iki yerde 300 bin nüfus karşılanıyor. Kentsel yenileme ile gelecek olan nüfusu baktığımızda hedeflediğimiz 900 binlik nüfustan fazlası oluyor. Doğanköy Bölgesi’nde yeni bir nüfus olacak. Hedeflediğimiz noktaya ulaşıyor. İlave imar alanına ihtiyaç yok artık. Nilüfer’de planladığımız uydu kent var. Görükle Mera Bölgesi ile Kayapa’nın birleştiği nokta yeni uydu kent. 4 seneden beri planlamıştık. Ama ne yazıkki eski büyükşehir yönetimi 4 kez reddetti. Reddetmeseydi yeni inşaatların yükseldiğini hep beraber görecektik. Doğru yaklaşımla, planın orada emarelerini bugün görmüş olacaktık. "Ben istemiyorum^" anlayışı ile o plan ortadan kalktı. Biz eski plana Kayapa Planı’nı kabul etmek zorunda kaldık. İlave olarak mera planını yaptık. Büyükşehirden büyük ölçüde geçecek. İmar çalışmaları 18.madde derken, önümüzdeki yıl orada inşaatların başladığını göreceğiz. 5 yıl kaybettik. Keşke kaybetmeseydik, şimdi müteahhitler iş yapmak istiyor. Kentsel dönüşüm projelerini yapan o müteahhitlerin bir kısmı, o işe girmeden risk almadan mera bölgesinde iyi planlanmış alanda inşaatlarına başlayacaklardı. Onu elde edemedik geldik şehirin içini kirlettik" diye konuştu.

Bozbey’den 2019 mesajı

Başkan Mustafa Bozbey, 2019 seçimleri ile ilgili düşüncesinin sorulmasıyla ilgili ise, "Geçen Alinur Başkan, "Sizin gülümseyin Nilüfer’deyiz sözünü sizden alalım, Gülümseyin Bursa’dasınız diyelim" talebinde bulundu. Ben de "Tamam o zaman ben hazırım" dedim. "Yok öyle değil, biz kullanalım artık bu sözü" dedi. Gülüştük. 2019 için şartlara bakacağız. Önümüzdeki süreç bizim için önemli bir süreç. Bugün Suriye’de yaşanan farklı bir olay var. Bundan sonra Türkiye nereye gidecek. Siyasal yaşam evrilebilir. Her şey değişebilir. Neticede önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirerek devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi

İbrahim Yazıcı Stadyumu 7 Mayıs’ta açılıyor

Bursaspor’u şampiyon yapan efsane Başkan İbrahim Yazıcı adına yapılan 42 milyon lira maliyetle stadın bittiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bursaspor’umuzun tek şampiyonluğu var. Onun Başkanı da rahmetli İbrahim Yazıcı. Ona vefa borcumuzu ödemek zorundaydık. Nilüfer Belediyesi olarak bu tesisi yaparak onun adına ölümsüzleştirmeye çalıştık. Çok kapsamlı bir tesis. Burada 162 yataklı konaklama ünitesi var. Çalışma ve toplantı salonları var. 6 branşın ilave olarak yapıldığı salonlar var. Salt 7 bin kişilik bir stadyum değil. 7 Mayıs’ta merhum Başkanımızın ölüm yıldönümünde hep beraber, çocuklarıyla, Bursaspor camiasıyla, o günkü spor camiasını buraya bekliyoruz. O dönemdeki futbol takımının tamamını görmek istiyoruz. O dönemdeki spor kulüplerinin başkanlarını burada görmek istiyoruz. Antrenörlerini görmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şampiyonluğu bize sunan bir başkanı iyi bir şekilde anmamız gerekiyor. Burası bile ona az ama, bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Sporu’na hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"Beşevler Meydanı da inşa edilecek"

İbrahim Yazıcı Stadyumu yanında 5 mahalleye hizmet edecek bi meydan projesinin de onaylandığını anlatan Başkan Bozbey, "25 bin metrekarede plan çalışması yapmıştık. 5 yıldır planlama süreçlerini devam ettirdik. Büyükşehirden geçmedi. Ama kendisine teşekkür ediyorum. Alinur AKtaş’ın göreve gelmesiyle birlikte bu sorun da çözüldü. Planlaması geçti. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki süreçte de ihaleyle birlikte Nilüfer’de bu bölgeye 5 mahalleye hizmet edecek bir kent meydanı, alışverişi kütüphane, spor salonları, gençlik merkezleriyle birlikte bu bölgeye yaraşır hak eden bir tesisi gerçekleştirmiş olacağız. Bu yılın 3.çeyreğinde inşallah temelini atacağız" diye konuştu.

"Misi’nin karşı yakası da güzelleşecek"

Başkan Mustafa Bozbey, Misi’de bir dönüşüm gerçekleştirdikelrini hatırlatarak, "Misi. 2 bin yıldır tarihe tanıklık eden bir bölge. Burası Müzeler Mahallesi de olmaya gidiyor. Fotoğraf, Edebiyat Müzemiz burada. Çalıştay evimiz burada. Yakın zamanda açacağımız ikinci Yazar Evimiz de burada olacak. Bu tarihi mekanın herkes tarafından bilinmesi, sadece yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelmesini istiyoruz. Sağlıklaştırma çalışmasını sürdürüyoruz. Çocuk Kütüphanesine gelen konuklarımızı ağırlıyoruz. Nilüfer Çayı tam da bu mahallenin ortasından geçiyor. Bu Nilüfer Çayı’nın bizim için önemi çok fazla. Hem kentimize ismini veren çay. Doğaya, yeşile katkı sunan, Bursa’nın mutluluk endeksinin yükselmesine katkı sunan bir çay. Gelen konuklarımızın burada rahat oturabilmeleri hem yemeklerini yiyip çay içmeleri için kentsel düzenleme yaptık. Güney tarafına yaptığımız düzenlemeyi kuzeyde de devam edeceğiz. Tarihin dokusunu, kokusunu hissettiğimiz mahallemiz" dedi.

"İnsanların gülümsemesini sağlıyoruz"

Türkiye’de insani gelişmişlik olarak yapılan araştırmalarda geçen yıl 6.sırada olan Nilüfer Belediyesi’nin 5.sıraya yükseldiğini, Bursa’da ise birinci sırada olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Hizmetlerde geri dönüş zamanlarımız çok hızlı. Kalite yönetim sistemini uyguluyoruz. Türkiye’de otuz belediye mavi bölgede. Nilüfer Belediyesi ise ilk beşte yer alıyor. Her geçen gün gelişmişliğimiz artıyor. Zaten Nilüfer, en çok üniversite mezununun olduğu 3’ncü ilçe. Nilüfer’de 108 bin üniversite mezunu yaşıyor. 4 yıl aslında bizim çabuk geçiyor. Nilüfer’in eğitim, bilim, spor kültür sanat kenti için her dönemde yaptığımız hizmet artışını bu dönemde de görüyoruz. Aldığımız ödüllerle görüyoruz. Vatandaştan geri dönüş olarak aldığımız olumlu tepkilerle görüyoruz. Biz değişimi yönetiyoruz. 19 yıldır değişimi yönetiyoruz. Nilüfer Bursa’nın merkezi oldu. Değişimi yöneten bir kent yöneticisi olarak gerçekten bu hizmet yarışında bizlerle birlikte olanlara şükran borçluyum. Aynı hizmet anlayışını kalan sürede en iyi şekilde değerlendireceğiz. Amacımız bu kentte insanların tamamının gülümsemeseni sağlamak. Çok büyük bir iddia, herkesi gülümsetme anlayışımız var. Herşeye insan odaklı bakıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde insanın mutluluk endeksinin yükselmesine vesile oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Bozbey basın turunun finalinde ise Balat’taki Anadolu Arastası ve Karaman’daki Dernekler Yerleşkesini de tanıtarak geziyi sonlandırdı.