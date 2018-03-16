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Nilüfer Belediyesi UCLG-MEWA Turizm Komitesi’ne üye oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, UCLG-MEWA Turizm Komitesi’nin Şanlıurfa’da düzenlediği Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu’na katıldı.

Nilüfer Belediyesi UCLG-MEWA Turizm Komitesi’ne üye oldu

Nilüfer Belediyesi, UCLG-MEWA Turizm Komitesi’nin Şanlıurfa’da düzenlediği Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu’na katıldı. Forumda Nilüfer Belediyesi’nin Turizm Komitesi’ne üyeliği kabul edildi.
Nilüfer Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Turizm Komitesi’nin Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu’na katıldı. 13 ülkenin iştirak ettiği forumda sürdürülebilir kalkınma, yerel yönetimlerin rolü ve turizmin çeşitlendirilmesi konuları tartışıldı. Bakan, belediye başkanları, UCLG yetkilileri, ekonomist, arkeolog, turizm uzmanları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin katıldığı forumda, “Ekonomik Kalkınma ve Turizm için Ulusal Strateji Planları”, “Turizm Potansiyeli: Mevcut Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, “Gastronomi Turizminin Ekonomiye Katkısı” ve “Kent Turizmi ve Akıllı Destinasyonlar” başlıklı oturumlar düzenlendi. Ayrıca kentleşme ve sürdürülebilir yerel kalkınmada turizmin potansiyeli ve rolü konuşuldu.
Nilüfer Belediyesi heyeti, doğa turizmi alanında uygulanan “Mysia Yolları” Nilüfer Alternatif Turizm Destinasyonları projesini sundu. Nilüfer Belediyesi’nin ve diğer dokuz yerel yönetimin UCLG-MEWA Turizm Komitesi’ne yaptıkları üyelik başvuruları, yapılan genel oylama sonucu kabul edildi. Böylece Nilüfer Belediyesi de UCLG-MEWA Turizm Komitesi üyeleri arasına girdi.

Nilüfer Belediyesi UCLG-MEWA Turizm Komitesi’ne üye oldu

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