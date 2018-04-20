Çocuklara kitap okuma alışkanlığını aşılamak için çok sayıda projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu kez “Mysia’nın Bisikleti” adlı çocuk kitabını küçük okurlarla buluşturdu.

Bursa’nın tarihine ışık tutacak kitapları kent belleğine kazandıran Nilüfer Belediyesi, bu kez çocuklara yönelik yeni bir yayın çıkardı. Nilüfer Belediyesi, çocuk kitabı yazarı Nadide Utku’nun, Nilüfer için kaleme aldığı “Mysia’nın Bisikleti” adlı kitabı, küçük okurlara armağan etti. Çevreci bakış açısıyla hazırlanan Mysia’nın Bisikleti adlı kitabı okuyacak olan çocuklar, bir yandan da yaşadıkları şehri daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Çocuklara, kentlilik bilincini de aşılayacak olan Mysia’nın Bisikleti’nin tanıtımını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yazar Nadide Utku, proje koordinatörü ve Mustafakemalpaşa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Kekil Şimşek ile birlikte yaptı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Basın Toplantı Odası’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu’nun öğrencileri de katıldı. Kitap tanıtım toplantısında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kültür-sanat şehri Nilüfer’in yepyeni bir yayınını daha kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Çocuklara kitap sevgisini aşılamak maksadıyla 2015 yılında Kekil Şimşek ile birlikte başlatılan “Genç Okurlar Yazarla Buluşuyor” projesine 2 bin kitapla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 2016 yılında 20 bin, 2017 yılında da 10 bin kitabı çocuklarla buluşturarak, Nilüfer’deki bütün ilkokullara ulaştıklarını vurguladı. Başkan Bozbey, bu yıl da Mysia’nın Bisikleti kitabını, çocuklara armağan edeceklerini söyledi.

Mysia’nın Bisikleti kitabının tarihiyle, turizmiyle, çevreci bakış açısıyla Nilüfer’i konu aldığını belirten Başkan Bozbey, “Nilüferli çocukları ve Nilüfer’in değerlerini anlatan bir kitap. Kitabı okuyan çocukların aynı zamanda, çevreye karşı duyarlı birey olacaklarını ümit ediyorum” dedi.

Çocuk kitabı olmasına rağmen büyüklere de anlamlı mesajlar verildiğini dile getiren Başkan Bozbey, “Aslında çocuk kitabı ama ben, büyüklerin de bir solukta okuyup bitireceklerine ve anlamlı mesajlar alacaklarına inanıyorum. Çünkü, Mysia’nın Bisikleti, doğadan ayrı düşünülemeyen, ancak doğaya düşman da olabilen insana dair dikkat kesilmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Kitapta, 5 çocuğun yaşadıkları macera ile, herkesin ikinci bir şansı hak ettiği, ama özellikle doğada üçüncü bir şansın çok da mümkün olmadığı vurgulanıyor. Çevre kirliliğine dikkat çekilen Mysia’nın Bisikleti, Nilüfer’in tanıtımı ve en önemlisi çocuklarımızın yaşadığı kenti tanımaları, kentlilik bilinci kazanmaları açısından önem taşıyor. Kitapta, 2017 Aralık sonu itibariyle 149 kilometre olan bisiklet yollarımızdan, Mysia Yolları olarak tanıttığımız ve işaretlediğimiz Misi’den Gölyazı’ya uzanan parkurumuzdan, Nilespit adıyla hizmete sunduğumuz bisiklet kiralama sistemimizden, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Fadıllı Yamaç Paraşütü Eğitim Tesisleri gibi hizmetlerimizden söz ediliyor.”

Mysia’nın Bisikleti kitabını, Nilüfer’deki tüm çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, çocuklara, Mysia’nın Bisikleti serisinin devamı geleceğini de müjdeledi.

Başkan Bozbey, yazar Nadide Utku’ya, proje koordinatörü Kekil Şimşek’e, Nilüfer’deki çocukları kitaplarla buluşturan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne de teşekkür etti.

“Mysia’nın Bisikleti”nin, üçlü bir projenin ilk adımı olduğunu belirten yazar Nadide Utku da, ilk kitapta doğayı konu aldıklarını, diğer iki kitapta da sanat ve tarihi konu alacaklarını ifade etti. Kitabı yazmadan önce Nilüfer’de araştırmalar yaptığını söyleyen Utku, doğaya verilen zararları, Mysia’nın Bisikleti’nde anlattığını dile getirdi. Nadide Utku şöyle devam etti: “Uluabat Gölü’nün kirliliği ve mermer ocaklarının doğaya ve canlılara verdiği zararlar beni çok üzdü. Uluabat Gölü’nün güzelliğini görüyoruz ama geleceğini fark edemiyoruz. Gittikçe küçülen, kirlenen bir gölümüz var. Özellikle bu mesajı, çevreye karşı duyarlı olmaları amacıyla çocuklarımıza vermek istedim. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımız bilinçli bir şekilde gelişirse, iyi bir gelecek bizi bekliyor olacak.”

Proje koordinatörü Kekil Şimşek de, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle şehrin merkez ve kırsal mahallelerindeki bütün çocukları, kitapla buluşturduklarını söyledi. Şimşek, “Merkezdeki okullarımıza da gittik, 10 öğrencisi olan köy okuluna da gittik. Öğrencilerin, yazarla buluşması çok önemli. Nilüfer Belediyesi ile ortak projelerimiz devam edecek” dedi.

Çocuklara seslenen Kekil Şimşek, “Sizin yerinize kimse düşünmesin, karar vermesin. Siz okuyun, siz düşünün ve siz karar verin. Zihninizi açın. Ülkenin kalkınmasına en büyük desteği siz vereceksiniz” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından çocuklara, “Mysia’nın Bisikleti” adlı kitap armağan edildi. Yazar Nadide Utku, kitabı çocuklar için imzaladı.