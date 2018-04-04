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Nilüfer Belediyesi’nden kadınlara önemli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki mahallelerde kurulan kadın dernekleriyle imzaladığı iş birliği protokolünü bu yıl da yeniledi.Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırlarındaki 31 kadın derneğiyle imzaladığı iş birliği protokolünü yeniledi.

Nilüfer Belediyesi’nden kadınlara önemli destek

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki mahallelerde kurulan kadın dernekleriyle imzaladığı iş birliği protokolünü bu yıl da yeniledi.
Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırlarındaki 31 kadın derneğiyle imzaladığı iş birliği protokolünü yeniledi. İki yıl geçerli olacak protokole göre Nilüfer Belediyesi, gerçekleştireceği faaliyet, festival, açılış ve çeşitli organizasyonlarda kadın dernekleriyle iş birliği yapacak. Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki protokol imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, protokolün önemine vurgu yaptı. Bozbey, “Kadın değişirse, şehirler, ülkeler, dünya değişir” dedi.
Bozbey, “Nilüferli kadınlar farklıdır. Kadın derneklerimiz sadece ürettiklerini satan, gelir elde eden değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetleri yürüten, kendini geliştiren kadınlardan oluşuyor. Bunu gururla her yerde anlatıyorum” dedi.
Nilüfer’de kadın derneği sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Bozbey, “Şu an yaklaşık 40 civarında kadın derneğimiz var. Önemli olan uzlaşı kültürü çerçevesinde bir arada olmak. Biz, birlikten, bütünlükten yanayız. Maksadımız 64 mahallemizde 64 kadın derneği olması. Mahalle komiteleriyle iş birliği içinde olmanız çok önemli. Ortak projelerle Nilüferli kadınların gelişmesine, Nilüfer’de birlikte yanyana durarak, güç vererek, mahallemizin ve kentimizin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kadınlara her zaman destek olacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Bozbey, kadınlara bir de müjde verdi. Her kadın derneğine kendi mahallesinde dernek binası yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Ş uan 14 tanesinin ihalesi yapıldı. Talepleri almaya devam ediyoruz. Mahalle komitelerimizin yer onayıyla birlikte bu yıl sonuna kadar bütün kadın derneklerimizin binasını tamamlamış olacağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nden kadınlara önemli destek

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