Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması heyecanı başlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin 2010 yılından bu yana her yıl düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması için müracaatlar başlıyor.
Lise öğrencileri müzik alanındaki hünerlerini Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda sergileyecek. Nilüfer Belediyesi’nin 2010 yılından bu yana her yıl düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması bu yıl da çok sayıda öğrenciyi müzikle buluşturacak. Finali 28 Nisan’da yapılacak yarışma için hazırlıklar başladı. Müziğe ilgi duyan gençlerin erken yaşta keşfedilip geliştirilmesine imkan tanıyan yarışmanın başvuruları 10 Nisan’a kadar yapılacak. Kız solist, erkek solist, orkestra ve beste kategorilerinde düzenlenecek yarışmanın ön elemeleri 13 Nisan’da başlayacak. Elemelerin ardından 28 Nisan’da BAOB Oditoryum’da finaller yapılacak.
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